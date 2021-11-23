В Кремле истерично отреагировали на информацию о военной помощи Украине из США

В американских СМИ появилась информация, что США рассматривают возможность предоставления дополнительного оружия Украине на фоне потенциального вторжения России. На вероятность этого уже среагировали в Кремле.

Информацию СМИ прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сказал, мол, вооружение Украины и отправка военных советников Запада "нагнетает обстановку на линии соприкосновения", информируют "РИА Новости".

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"Отправки в Украину военных советников и вооружения – это не надо исключать, потому что это есть. Туда прибывают военные советники, поступают системы вооружений не только из США, но и из других стран НАТО. Все это, конечно, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения", – сказал Песков.

В Кремле взялись за "гарантии безопасности"

Американские журналисты со ссылкой на несколько источников рассказали, что администрация президента США Джо Байдена рассуждает, не отправить ли в Украину военных советников и новое военное оборудование и оружие.

В то же время спикер Владимира Путина заговорил о "гарантиях безопасности" для Украины от России. Песков заявил, что "лучшей гарантией безопасности является реализация минских договоренностей".

Отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей, по словам Пескова, является "существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе".

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