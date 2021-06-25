В Кремле пригрозили срывом встречи Зеленского и Путина: каковы причины

Россия резко отреагировала на введение санкций Украиной против многих российских компаний, в Кремле даже говорят, что это может повлиять на будущую встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, что политика Киева в "выстраивании отношений с Россией является противоречивой".

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Песков говорит, что из-за санкций встречи может не быть

Продление Киевом санкций в отношении российских компаний можно оценить как шаги для недопущения встречи Путина и Зеленского,

– заявил Песков.

Сейчас в Кремле не видят необходимости пересматривать свою позицию по украинскому вопросу. Песков подчеркнул, что для Москвы украинский вопрос – это только Донбасс, о Крыме они не намерены говорить.

Коротко о возможной встрече Путина и Зеленского

Президент Украины предложил главе Кремля встретиться еще в апреле 2021 – когда Россия массово стягивала войска к восточной украинской границе.

Зеленский позвал Путина на Донбасс, зато получил совет провести переговоры с боевиками.

Уже в конце апреля президент Украины дал поручение главе своего Офиса Андрею Ермаку связаться с администрацией Путина по организации переговоров.

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против многих российских компаний. Также ограничения касаются и окружения Путина – бизнесменов и чиновников.

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