Кур назвал, кто может "убрать" Путина
- Внутренние противоречия в России усиливаются, поскольку различные группы недовольны концентрацией активов в руках определенных лиц, что вызывает возмущение и напряженность.
- Российские силовики надеются на продолжение войны, ведь двери на Запад для них уже точно закрыты, тогда как олигархи нацелены на то, чтобы сохранить свои активы и иметь доступ в Европу.
Сегодня в России нет кланов, способных сбросить российского диктатора. Однако есть группы лиц или отдельные персоны, которые недовольны ситуацией в Кремле, в частности братья Ковальчуки. Младший из них Юрий Ковальчук является основным акционером банка "Россия", под его крылом находится ряд российских медиа.
Об этом в интервью 24 Каналу рассказал руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур, добавив, что кроме Ковальчуков есть еще такие персоны в окружении Путина, как Чемезов, Сечин, братья Ротенберги.
В Москве растет внутреннее противоречие
Эти группы лиц сосредотачивают сейчас в своих руках огромные деньги. У одних под контролем военно-промышленный комплекс России, у других – российские медиа. Как пояснил руководитель УКР, среди них есть как "ястребы" войны, так и пацифисты.
Для "ястребов" сегодня нет шансов оказаться на Западе, даже их детям, они это понимают. Это так называемые новые дворяне. Их будущее очень мрачное. Они ни в коем случае вместе с Чемезовым не прекратят войну, им это невыгодно, да и Путину тоже,
– озвучил Кур.
По его мнению, все силовики и не только нынешний руководитель ФСБ Бортников, а и его предшественники, другие генералы обязательно надеются на то, что боевые действия продолжатся. Но есть в Москве персоны, которые считают, что их дети должны иметь доступ в Европу, ездить туда и жить там. Говорится о представителях крупного бизнеса. В эту ячейку входят Абрамович, Дерипаска, но они не обладают возможностями силовой поддержки.
Заметьте! Генерал США в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус высказал мнение, что Путин давно убрал тех лиц, которые могли бы ему противостоять, а всех остальных в своем окружении прикормил огромными деньгами. Поэтому Петреус уверен, что элиты и олигархи, которые обогатились при Путине, не собираются его устранять.
В окружении Путина сегодня есть еще Кирилл Дмитриев, которого тот вводил в состав переговорной группы и отправлял в США. Руководитель Управления криминальной разведки констатирует, что он по сути пустое место, не имеет никакого отношения ни к серьезному бизнесу, ни к большим группам влиятельных силовиков в России. В свое время ему удалось познакомиться с дочерью Путина Екатериной через однокурсницу Наталью Попову, последняя потом стала его женой.
"Покрутился в Штатах, получил образование, хорошо знает иностранный язык, но денег у него нет. Его вывели на Путина. Бедный, но талантливый. Он вызывает возмущение у "ястребов". Думаете, что они согласны, что какое-то пустое место продает их национальный интерес? Они (ФСБшники) считают себя новыми дворянами, элитой. И вдруг Вовочка отправляет на переговоры его как своего представителя и тот решает их общие задачи", – объяснил Кур.
По его словам, ФСБшников явно это раздражает, ведь они в свое время выдвигали Путина, прикрывали. "Ястребы" условно представляют оппозицию таким как Дмитриев. Они начинают осознавать, что он без их участия может решать ряд вопросов в своих интересах.
Как заметил Кур, окружение Путина (а именно группу силовиков) беспокоит и злит сосредоточение огромных активов в руках Кабаевой, а теперь в дополнение еще и в семье Дмитриева, в частности его жены Натальи – подруги путинской дочери.
"Внутреннее противоречие в России растет. Думаю, что возмущаются в том числе и бизнес-элиты, олигархи. Сегодня Путин зарядил своего прокурорского друга Краснова (назначил председателем Верховного суда – 24 Канал) и вдруг все, что они приватизировали, он возвращает не государству конечно, а себе. Все понимают, что они сегодня заложники. Когда не будет хватать денег, Путин воспользуется их средствами", – озвучил Кур.
Он подытожил, что сейчас внутри России есть множество разногласий между определенными группами лиц, но убежден, что реальной силы, чтобы "убрать" Путина, кроме украинских спецслужб – нет. Но Украине реализовать свои возможности, как отметил основатель УБОП Украины, не дает сегодня американский президент Трамп.
Кто может свергнуть Путина: мнения других экспертов
Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что сейчас в России крайне недовольны действиями Путина так называемые ультрапатриоты. Среди тех, кто мог бы "убрать" главу Кремля, он назвал депутата госдумы Затулина, который годами ведет антиукраинскую компанию и назвал именно Путина виноватым в том, что российская армия не имеет успехов на фронте.
Российская оппозиционерка Ольга Курносова убеждена, что устранить Путина могла бы одна из нескольких кремлевских групп, которая борется за потоки российских денег. Среди таких высокопоставленные чиновники, ФСБшники. Она считает, что убрать Путина способна любая группа внутри российских силовиков, но важно, чтобы в их команде были и представители ФСО, которые занимаются охраной диктатора.