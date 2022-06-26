В Кремле за вас уже все решили, – Зеленский призвал белорусов не участвовать в войне

Россия хочет затянуть белорусскую армию в войну против Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к белорусам с призывом не выполнять преступные приказы оккупантов.

Об этом Зеленский заявил во время своего вечернего обращения 26 июня, сообщает 24 канал. Глава государства отметил, что белорусы – не рабы и не пушечное мясо.

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Зеленский призвал белорусов не идти на войну против Украины

Президент 26 июня обратился к белорусам – и гражданским, и военным. Он подчеркнул, что их силой вовлекают в войну против Украины.

И даже более активно, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни ничего для них не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в состоянии не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше,

– заявил Зеленский.

Глава государства отметил, что знает о том что народ Беларуси поддерживает Украину и украинцев, а не войну.

"И именно поэтому вас – всех белорусов – российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас очень многое зависит. И я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле", – добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина будет защищаться от ударов по любым направлениям и из любого оружия.

"Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни", – отметил Зеленский.

Глава государства подытожил, что следующая неделя будет очень важной для всех. Поэтому нужно продолжать работать на всех уровнях и не сбавлять темп.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Коротко о ситуации в Беларуси

Российские оккупанты вновь увеличивают силы на территории Беларуси. Также они планируют нарастить там численность оперативно-тактической авиации. Руководителей учреждений и организаций Гомельской области уже предупредили о вероятности возвращения воинских подразделений захватчиков.

В то же время президент России Владимир Путин решил отменить поездку в белорусское Гродно. Кремлевский диктатор отказался посетить город, расположенный в менее чем 20 километрах от границы с Польшей.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с Путиным 25 июня. Они обсудили "обеспечение мировой безопасности" путем возможности передачи Беларуси ядерного оружия.

Также в Москве днем ранее состоялась встреча министров обороны России и Беларуси. Сергей Шойгу и Виктор Хренин обсудили сотрудничество в рамках двусторонней оборонной поддержки так называемого "Союзного государства".

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