В Кремле заявили, что будут давать оружие боевикам, пока Украина "не выполнит минск"

В России планируют официально предоставить оружие боевикам с Донбасса. Мотивируют это тем, что Киев, мол, не выполняет минские договоренности.

В Кремле цинично считают себя "приверженцами полного исполнения" минских договоренностей. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Политик традиционно пожаловался, что Украина "саботирует минские договоренности. Запад, мол, обещал Киев "заставить" это делать, но так и не сдержал слово.

Когда Украина предоставит особый статус Донбассу, все вопросы отпадут (по поставкам оружия – 24 канал),

– сказал Лавров.

Заметим, что Россия уже 8 лет поставляет оккупантам оружие на Донбасс. Хотя в Кремле от этого открещиваются, есть множество доказательств, которые подтверждают российское присутствие на Востоке Украины. Однако только теперь в Москве заговорили о том, чтобы признать боевиков официально и предоставить оружие.

Россия хочет признать боевиков: главное

Кремль до сих пор официально не признал так называемые "республики" своих приспешников на Донбассе. Только в конце 2021 года российские коммунисты начали разрабатывать законопроект о признании боевиков.

19 января они внесли документ в Госдуму. Кстати, в законопроекте упомянули и лидера ОУН Степана Бандеру. Мол, украинские власти его проставляют, а это, по мнению россиян, "очень плохо".

Заместитель председателя Госдумы по СНГ и евразийской интеграции Виктор Водолацкий считает признание боевиков "несвоевременным". Ведь это "станет причиной назвать Россию агрессором" и может помешать переговорам с США по "гарантиям безопасности".

В Министерстве иностранных дел отметили, что признание оккупантов станет "очевидным и полным выходом Москвы из минских договоренностей".

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