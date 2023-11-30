Удивительно, что этого не произошло раньше: как будет действовать "спящая кремлевская агентура" в Украине

Россия может активизировать свою агентуру в Украине. Это один из принципов страны-агрессора по ведению войны.

Об этом 24 Каналу отметил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он объяснил, кто может в нее входить.

Смотрите также У них не остается других методов борьбы, – в ГУР рассказали об агентурной сети в России

"Еще в прошлом году я удивлялся, почему этого нет. Потому что доктрина ведения войны Герасимова – работа через агентуру, соцсети и так далее. В прошлом году этого было мало. А сейчас, видимо, (россияне – 24 Канал) пришли в себя и активизируют это дело", – отметил Сергей Жирнов.

Работа российской агентуры

По словам экс-сотрудника КГБ, вести агентурную работу в Украине не так сложно. Поскольку раньше украинские и российские спецслужбы сотрудничали, а при СССР в наших ведомствах работали бывшие сотрудники КГБ.

"Это только спецслужбы, а есть еще РПЦ, включая митрополита Павла, который сейчас под следствием. Все они являются агентурой ФСБ. Потому что при СССР РПЦ была идеологическим врагом КГБ и компартии, и они вербовались поголовно – все, кто отвечал за работу церкви. Плюс работники аппарата церкви, которые были связаны с выездом за границу", – отметил Жирнов.

Сергей Жирнов о работе российских агентур внутри Украины: смотреть видео

Потому в Украине может быть сложная ситуация с этим. И работа по разоблачению всех вражеских агентов будет долгой.

Какие агентурные сети разоблачала СБУ: основное