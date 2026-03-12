Уже есть последствия ударов ракетами, из них видно, что объект уничтожен почти дотла. Как отметил 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, есть важное объяснение, почему "Кремний Эл" был таким важным для Кремля.

Катастрофический удар для Кремля

Можно рассмотреть атаку на завод под несколько более широким углом. Еще раньше были опасения, что из-за войны на Ближнем Востоке Украина останется без очень нужных нам ракет к Patriot. Интересно, что за 10 дней войны с Ираном страны Персидского залива использовали 800 таких ракет. За 4 года войны Украина получила их только 600.

Если опасения оправдаются, то ориентировочно через несколько месяцев мы станем очень уязвимыми к российским атакам ракетами. Поэтому удар по заводу "Кремний Эл", который отправляет 90% своей продукции на нужды обороны, может быть шагом на опережение,

– добавил Иван Ступак.

Стоит сказать, что предприятие производит важные компоненты к ракетам "Искандер", комплексов С-300, С-400 и другой номенклатуры. Понятно, что сегодня оно не работает, ведь уничтожено большое количество оборудования, специалистов. К тому же оборудование ранее покупали в Западной Европе, Южной Корее, Японии. Речь идет о высокоточных запрограммированных станках.

"В 2015 году гендиректор этого предприятия пафосно проговорился, что если вдруг исчезнет этот завод, то в России нечем его заменить. Хочу верить, что эти слова пророческие", – подытожил бывший сотрудник СБУ.

Важно! Микроэлектронику, которую изготавливали в Брянске, можно назвать "мозгом и нервной системой" всех типов российских ракет. По словам военного обозревателя Василия Пехньо, вражеская ПВО не смогла перехватить украинские средства поражения по нескольким причинам. Первая – ракеты StormShadow могли запрограммировать на сложный маршрут. Другая заключается в банальном отсутствии средств ПВО, ведь их стянули в Москву.

Удар по заводу "Кремний Эл": главное