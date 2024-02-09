Крепко обнялись: трогательное видео, как Зеленский награждал Залужного званием Героя

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины украинскому генералу и бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе разведки Кириллу Буданову.

Украинский лидер отметил, что Украина уже смогла остановить Россию, научилась защищать свое именно так, как нужно, чтобы побеждать. У президента показали щемящие кадры награждения.

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Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины

Владимир Зеленский рассказал, что 9 февраля Украина отметила государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми стали на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины.

В зале минутой молчания почтили всех погибших, которые отдали свою жизнь за украинскую независимость. За них награды получали родные посмертно.

На кадрах также видно, как Владимир Зеленский:

за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" Главнокомандующему ВСУ в 2021 – 2024 годах генералу Валерию Залужному ;

; за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову.

Во время награждения Верховный главнокомандующий и бывший Главнокомандующий крепко обнялись.

Как происходило награждение Залужного и Буданова: смотрите видео

Момент награждения Валерия Залужного: смотрите видео

Новоназначенный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поздравил побратимов, Валерия Залужного и Кирилла Буданова с присвоением звания Героя Украины.

Кому еще вручил награды Зеленский

Президент Украины также вручил:

"Золотую Звезду" Героя Украины подполковнику ВСУ Вячеславу Агееву . Ведь во время массированных вражеских ударов зенитный ракетный дивизион под его руководством уничтожил большое количество воздушных целей россиян, среди которых – баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. В мае 2023 года они впервые уничтожили баллистическую цель;

. Ведь во время массированных вражеских ударов зенитный ракетный дивизион под его руководством уничтожил большое количество воздушных целей россиян, среди которых – баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. В мае 2023 года они впервые уничтожили баллистическую цель; звание Героя Украины главному сержанту Анатолию Банацкому , который принимал участие в штурмовых действиях на Запорожском направлении;

, который принимал участие в штурмовых действиях на Запорожском направлении; "Золотую Звезду" Героя Украины – штаб-сержанту Александру Костенко , который в составе мобильной группы обезвредил вражеские позиции, а также уничтожил склад боеприпасов и технику оккупанта в Бахмуте;

, который в составе мобильной группы обезвредил вражеские позиции, а также уничтожил склад боеприпасов и технику оккупанта в Бахмуте; "Золотую Звезду" – жене и сыновьям Героя Украины младшего сержанта Евгения Волкова, который в марте 2022 года во время эвакуации раненых в Донецкой области сообщил командиру батальона о том, что в тыл подразделения заходит колонна вражеских танков, после чего погиб от вражеского выстрела;

"Золотую Звезду" Героя Украины – родным младшего сержанта Дмитрия Церахта, который во время боевых действий в Бахмутском районе Донецкой области в январе 2023 года обеспечил успешный отход своих собратьев к основным силам. В бою он получил ранение, несовместимое с жизнью.

Кроме того, президент наградил родных:

старшего лейтенанта Владимира Стельмаха;

капитана Ивана Лещенкова;

главного сержанта ВСУ Ивана Щоголева;

артиллериста, подполковника Владимира Торшина;

младшего сержанта Тараса Гурьева;

штаб-сержанта Анатолия Смитюха.

Также Владимир Зеленский вручил награду президента "Крест боевых заслуг" военным ВСУ: лейтенанту Любомиру Болибоку, главному сержанту Анатолию Бицуле, майору Николаю Дубилеву, младшему лейтенанту Виталию Запрудскому, штаб-сержанту Александру Зулунову, младшему сержанту Денису Кокубаеву, солдату Богдану Коваленко и капитану Богдану Мазуренко, капитану Нацгвардии Ростиславу Чиникину.

Награждение украинских воинов / Фото ОП

Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, но украинцы не побоялись стать на защиту страны и своей смелостью вдохновили весь мир.

Мы все гордимся каждым украинским воином! Украина всегда будет благодарна каждому своему солдату, сержанту, офицеру и генералу, которые сделали все, чтобы Украина жила. Украина всегда будет помнить всех своих людей, которые отдали жизнь в борьбе ради нашей независимости,

– пообещал Зеленский.