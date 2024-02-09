Крепко обнялись: трогательное видео, как Зеленский награждал Залужного званием Героя
Источник:ОП
Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины украинскому генералу и бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе разведки Кириллу Буданову.
Украинский лидер отметил, что Украина уже смогла остановить Россию, научилась защищать свое именно так, как нужно, чтобы побеждать. У президента показали щемящие кадры награждения.
Смотрите также Новая команда руководства ВСУ, которую рассматривает Зеленский, выглядит обнадеживающе, – Бутусов
Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины
Владимир Зеленский рассказал, что 9 февраля Украина отметила государственными наградами и званием Героя Украины воинов, которые вместе со всеми стали на защиту нашего государства и украинской жизни, определяют судьбу Украины.
В зале минутой молчания почтили всех погибших, которые отдали свою жизнь за украинскую независимость. За них награды получали родные посмертно.
На кадрах также видно, как Владимир Зеленский:
- за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" Главнокомандующему ВСУ в 2021 – 2024 годах генералу Валерию Залужному;
- за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, президент присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову.
Во время награждения Верховный главнокомандующий и бывший Главнокомандующий крепко обнялись.
Как происходило награждение Залужного и Буданова: смотрите видео
Момент награждения Валерия Залужного: смотрите видео
Новоназначенный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский поздравил побратимов, Валерия Залужного и Кирилла Буданова с присвоением звания Героя Украины.
Кому еще вручил награды Зеленский
Президент Украины также вручил:
- "Золотую Звезду" Героя Украины подполковнику ВСУ Вячеславу Агееву. Ведь во время массированных вражеских ударов зенитный ракетный дивизион под его руководством уничтожил большое количество воздушных целей россиян, среди которых – баллистические и крылатые ракеты, а также дроны. В мае 2023 года они впервые уничтожили баллистическую цель;
- звание Героя Украины главному сержанту Анатолию Банацкому, который принимал участие в штурмовых действиях на Запорожском направлении;
- "Золотую Звезду" Героя Украины – штаб-сержанту Александру Костенко, который в составе мобильной группы обезвредил вражеские позиции, а также уничтожил склад боеприпасов и технику оккупанта в Бахмуте;
- "Золотую Звезду" – жене и сыновьям Героя Украины младшего сержанта Евгения Волкова, который в марте 2022 года во время эвакуации раненых в Донецкой области сообщил командиру батальона о том, что в тыл подразделения заходит колонна вражеских танков, после чего погиб от вражеского выстрела;
- "Золотую Звезду" Героя Украины – родным младшего сержанта Дмитрия Церахта, который во время боевых действий в Бахмутском районе Донецкой области в январе 2023 года обеспечил успешный отход своих собратьев к основным силам. В бою он получил ранение, несовместимое с жизнью.
Кроме того, президент наградил родных:
- старшего лейтенанта Владимира Стельмаха;
- капитана Ивана Лещенкова;
- главного сержанта ВСУ Ивана Щоголева;
- артиллериста, подполковника Владимира Торшина;
- младшего сержанта Тараса Гурьева;
- штаб-сержанта Анатолия Смитюха.
Также Владимир Зеленский вручил награду президента "Крест боевых заслуг" военным ВСУ: лейтенанту Любомиру Болибоку, главному сержанту Анатолию Бицуле, майору Николаю Дубилеву, младшему лейтенанту Виталию Запрудскому, штаб-сержанту Александру Зулунову, младшему сержанту Денису Кокубаеву, солдату Богдану Коваленко и капитану Богдану Мазуренко, капитану Нацгвардии Ростиславу Чиникину.
Награждение украинских воинов / Фото ОП
Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, но украинцы не побоялись стать на защиту страны и своей смелостью вдохновили весь мир.
Мы все гордимся каждым украинским воином! Украина всегда будет благодарна каждому своему солдату, сержанту, офицеру и генералу, которые сделали все, чтобы Украина жила. Украина всегда будет помнить всех своих людей, которые отдали жизнь в борьбе ради нашей независимости,
– пообещал Зеленский.