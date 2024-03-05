Руины с названием Крынки: как враг штурмует позиции ВСУ на Херсонщине

Несмотря на постоянные обстрелы со стороны россиян, украинские военные удерживают плацдарм в Крынках, что на левобережье Херсонщины. Ситуация там очень напряженная, а враг изо всех сил пытается выбить наши подразделения, сравнивая эту территорию с землей.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, добавив, что Вооруженные Силы на этом направлении наносят оккупантам чрезвычайные потери. Однако противник имеет ресурс, чтобы атаковать снова и снова.

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Села Крынки больше нет

"От Крынок осталось только географическое название. Фактически село полностью разрушено. Населенного пункта не существует, существуют только руины под названием Крынки", – рассказал Сергей Хлань.

Однако по официальной информации наши Вооруженные Силы продолжают выполнять задачи на левом берегу Днепра, в частности возле Крынок. Там есть зона, которую удерживают украинские военные. Более того, они делают это очень результативно, потому что оккупантам никак не удается вытеснить наши боевые порядки.

Они наносят россиянам большой вред, уничтожают их технику, не дают передвигаться и не позволяют усилить свое присутствие на левобережной части Херсонщины,

– добавил Хлань.

Использует ли враг меньше авиации

Определенное затишье наблюдалось в конце декабря 2023 года после того, как Украина уничтожила сразу три российских самолета над оккупированной частью Херсонщины. Но уже через несколько недель оккупанты возобновили свои удары. Вероятно, они нашли новые маршруты для использования авиации и сброса КАБов именно по правобережной части области.

"К сожалению, сегодня авиация оккупантов работает по правому берегу, по всем населенным пунктам, которые расположены вдоль побережья Днепра, по мирному населению. Фактически вся эта территория почти полностью разрушена КАБами", – отметил депутат Херсонского областного совета.

Какова ситуация возле Крынок