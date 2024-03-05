Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, додавши, що Збройні Сили на цьому напрямку завдають окупантам надзвичайних втрат. Однак противник має ресурс, щоб атакувати знову і знову.

До теми Як Шойгу Кринки "зачистив"․ Якими є масштаби втрат росіян на лівобережжі Херсонщини – документи

Села Кринки більше немає

"Від Кринок залишилась тільки географічна назва. Фактично село повністю зруйноване. Населеного пункту не існує, існують тільки руїни під назвою Кринки", – розповів Сергій Хлань.

Проте за офіційною інформацією наші Збройні Сили продовжують виконувати завдання на лівому березі Дніпра, зокрема біля Кринок. Там є зона, яку утримують українські військові. Ба більше, вони роблять це дуже результативно, тому що окупантам ніяк не вдається витіснити наші бойові порядки.

Вони завдають росіянам великої шкоди, знищують їхню техніку, не дають пересуватися та не дозволяють посилити свою присутність на лівобережній частині Херсонщини,

– додав Хлань.

Чи використовує ворог менше авіації

Певне затишшя спостерігалося наприкінці грудня 2023 року після того, як Україна знищила одразу три російські літаки над окупованою частиною Херсонщини. Але вже через декілька тижнів окупанти відновили свої удари. Ймовірно, вони знайшли нові маршрути для використання авіації та скидання КАБів саме по правобережній частині області.

"На жаль, сьогодні авіація окупантів працює по правому березі, по всіх населених пунктах, які розташовані вздовж узбережжя Дніпра, по мирному населенню. Фактично вся ця територія маже повністю зруйнована КАБами", – зауважив депутат Херсонської обласної ради.

Яка ситуація біля Кринок