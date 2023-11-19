Глава МИД Латвии хочет возглавить НАТО вместо Столтенберга: что он думает об Украине и России

Кришьянис Кариньш заинтересовался постом генерального секретаря НАТО. Йенс Столтенберг будет генсеком Североатлантического союза до 1 октября 2024 года.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заинтересован в должности генсека НАТО. Об этом намекнул его спикер.

К теме После Столтенберга: кто может стать новым генсеком НАТО

Глава МИД Латвии готов соревноваться за должность

Спикер министра дал понять, что тот хочет присоединиться к списку претендентов на кресло Йенса Столтенберга.

Если Латвия решит выдвинуть свою кандидатуру на должность генерального секретаря, Кришьянис Кариньш готов принять участие в соревновании,

– сказал пресс-секретарь.

По его словам, глава МИД Латвии готов внести вклад в НАТО своим опытом руководства в должности премьер-министра, четким пониманием угрозы со стороны России, сильной позицией в отношении Украины, а также "доказанным опытом достижения международного консенсуса".

Другие новости о НАТО и Латвии

Не так давно министр обороны Латвии Андрис Спрудс в разговоре с корреспондентом 24 канала заявил, что его страна играет важную роль в укреплении восточного фланга НАТО. После полномасштабного вторжения России в Украину Рига занимается усилением границы, граничащей со страной-агрессоркой, и улучшением своей оборонной промышленности.

Как сообщалось ранее, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что Россия формирует Ленинградский военный округ, чтобы напасть на страны Балтии, в том числе на Латвию. По его мнению, российские оккупанты планируют гибридное вторжение в "тело" НАТО с территории Беларуси.

, Кришьянис Кариньш был премьер-министром Латвии с 29 января 2019 года по 15 сентября 2023 года. Весной этого года он ушел в отставку вместе с правительством с третьим кратчайшим сроком руководства в истории этого государства. После этого политик стал и. о. министра иностранных дел Латвии, а с середины сентября он полноценно возглавляет МИД.