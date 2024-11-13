Назначение Трампа: секретарем безопасности США станет губернатор, признавшаяся в убийстве животных

Новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил нового секретаря безопасности США. Им вероятно будет губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. По информации издания, им об этом сообщили источники близкие к процессу отбора новой команды политика.

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Политик со скандальным прошлым

Как отмечают журналисты, на этой должности Ноэм будет отвечать за широкий спектр деятельности – от контроля Таможенной службы и Иммиграционной полиции до координации Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям и Секретной службы.

Выбор в ее пользу свидетельствует о стремлении Трампа обеспечить, чтобы Министерство внутренней безопасности возглавил человек, лояльный к его политике.

Взгляды Кристи Ноэм на международную политику

Кристи Ноэм известна своей критикой американской помощи Украине. Весной 2023 года она заявила, что военная поддержка Украины является "дорогой стратегической ошибкой", которая только способствует укреплению союза России и Китая.

Она считает, что эта проблема должна оставаться исключительно европейским вопросом и США не стоит рисковать деньгами налогоплательщиков и потенциальной ядерной угрозой.

Скандальные признания в книге Ноэм

В своей книге Ноэм рассказала историю, которая привлекла значительное внимание СМИ и общественности. Она призналась, что убила свою собаку, по имени Cricket из-за ее опасного поведения: пес не поддавался обучению, охотился на соседских кур и был агрессивным. Ноэм описала, как вывела животное к гравийной яме и застрелила его.

Кроме того, в книге политик рассказала об убийстве козла своей семьи, который также, по ее мнению, представлял угрозу для окружающих.

Ключевые назначения в администрации Трампа

К тому же Дональд Трамп назначил Майкла Уолтца советником по вопросам нацбезопасности и планирует назначить Марко Рубио государственным секретарем.

А также планирует назначить сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря.