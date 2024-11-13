Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. За інформацією видання, їм про це повідомили джерела близькі до процесу відбору нової команди політика.

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Політикиня зі скандальним минулим

Як зазначають журналісти, на цій посаді Ноем відповідатиме за широкий спектр діяльності – від контролю Митної служби та Імміграційної поліції до координації Федерального агентства з надзвичайних ситуацій і Секретної служби.

Вибір на її користь свідчить про прагнення Трампа забезпечити, щоб Міністерство внутрішньої безпеки очолила людина, лояльна до його політики.

Погляди Крісті Ноем на міжнародну політику

Крісті Ноем відома своєю критикою американської допомоги Україні. Навесні 2023 року вона заявила, що військова підтримка України є "дорогою стратегічною помилкою", яка тільки сприяє зміцненню союзу Росії та Китаю.

Вона вважає, що ця проблема повинна залишатися виключно європейським питанням і США не варто ризикувати грошима платників податків та потенційною ядерною загрозою.

Скандальні зізнання у книзі Ноем

У своїй книзі Ноем розповіла історію, яка привернула значну увагу ЗМІ та громадськості. Вона зізналася, що вбила свого собаку, на ім'я Cricket через його небезпечну поведінку: пес не піддавався навчанню, полював на сусідських курей та був агресивним. Ноем описала, як вивела тварину до гравійної ями і застрелила його.

Окрім того, в книзі політикиня розповіла про вбивство козла своєї родини, який також, на її думку, становив загрозу для оточення.

Ключові призначення в адміністрації Трампа

До того ж Дональд Трамп призначив Майкла Волтца радником з питань нацбезпеки та планує призначити Марко Рубіо державним секретарем.

А також планує призначити сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря.