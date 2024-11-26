Что должны сделать критические предприятия, чтобы забронировать работников

Дата трудоустройства на предприятии не может приниматься во внимание при бронировании. Сейчас обязательными являются два критерия, которым должно соответствовать предприятие – критичность и уровень заработной платы.

Заместитель министра экономики Виталий Киндратив опроверг информацию, что работники, которые трудоустроены на предприятии не позднее 18 мая 2024 года, потеряют возможность получить бронирование. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Дата трудоустройства человека не имеет никакого отношения к возможности его бронирования. Возможность бронирования определяется критичностью предприятия и соответствующим уровнем заработной платы за человеком, который планируется к бронированию,

– заявил Киндратив.

По словам министра, предприятие, которое ранее было признано критическим, должно соответствовать двум критериям для бронирования своих работников (после принятия нового постановления).

Что должны сделать критические предприятия

В то же время Киндратив отметил важность того, чтобы предприятия, отнесены к категории критически важных, провели переоценку своих кадровых резервов.

Эти организации должны пересмотреть свои решения на предмет соответствия обновленным критериям и повторно подать документацию в соответствующий орган – областной военной администрации, соответствующего министерства или центрального органа исполнительной власти.

После успешной повторной оценки и подтверждения их критического статуса, этим компаниям будет разрешено бронировать новых работников или изменять структуру существующих бронирований.