Не имеют морального права: комбат отреагировал на упреки относительно проблем в Силах обороны

Несмотря на всестороннюю поддержку наших Вооруженных Сил украинцами, время от времени в сторону военных звучит критика и даже упреки относительно несоответствия их действий. Однако пока идет война, нужно очень ответственно относиться к высказываниям в адрес защитников.

Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил в разговоре с 24 Каналом, что он полностью поддерживает свободу слова. Однако перед тем, как поднимать ту или иную тему однобоко, надо посмотреть глубже и понять, почему происходит так, а не иначе.

Читайте также "70% офицеров – бесполезны": интервью с военным Германом о мобилизации и переломе в войне

Происходит дискредитация

"Я искренне убежден, что не имеют морального права невоенные, даже занимающие определенные должности, на которые их временно делегировала украинская нация, критиковать Верховного Главнокомандующего или Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины", – подчеркнул Федоренко.

Также, по его мнению, сейчас категорически нельзя подробно обсуждать определенных командиров бригад и их якобы несостоятельность. В этом нужно разбираться, принимать необходимые меры, предусмотренные законом, и расследовать, может ли то или иное лицо занимать свою должность.

А что сейчас происходит – дискредитируется институт Вооруженных Сил Украины в лице Главнокомандующего. Также продвигается нарратив, в частности через авторитетных военных, что ряд командиров бригад, батальонов или рот якобы "полные дураки",

– отметил он.

Как, по мнению Федоренко, должен себя чувствовать военнослужащий, который выполняет сложную задачу на войне, когда открывает телефон и, находясь, например, на условном восстановлении после 2 – 3 недель проведенных на позиции, видит там, что "все офицеры и сержанты – глупые, и все плохо"?

Какая у него будет мотивация? Можно ли так вообще делать, или с некоторыми вещами все нужно разбираться после победы,

– отметил командир батальона.

В то же время, по словам командира батальона, на то, что произошло в ряде бригад с превышением должностных обязанностей и неуставных взаимоотношений, нужно обращать внимание и делать все возможное для того, чтобы этих проявлений становилось как можно меньше в Силах обороны.

Обратите внимание! Недавно стал публичным скандал в 211 понтонно-мостовой бригаде ВСУ, где были выявлены факты злоупотреблений командования, издевательств над военнослужащими, а также угроз и вымогательств денег у солдат. Генштаб ВСУ проведет проверку этих инцидентов и уже отстранил от исполнения обязанностей командира бригады. В то же время Минобороны и омбудсмен начали служебное расследование.

"Иногда очень удобно и хайпово критиковать того или иного, писать громкие заголовки, а чтобы упорно работать, нужны мужество и сила воли. Поэтому я счастлив, что большинство украинцев всю информацию, которую получают, воспринимают с горячим сердцем, но всегда с холодной головой", – подчеркнул он.

Юрий Федоренко добавил, что об этом свидетельствует то единство, которое мы сохраняем в самые сложные времена. Именно сейчас мы переживаем одну из самых тяжелых ситуаций на фронте за всю полномасштабную войну. И в это время уровень поддержки украинцев остается на очень высоком уровне.

Цель – 2 500 000

Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр проводит сбор на полноприводные микроавтобусы для обеспечения логистики техники и БК на боевые позиции. Эти средства, по словам Юрия Федоренко, позволяют максимально оперативно перемещаться экипажам, который применяют негабаритные беспилотные системы ударного типа действия. Они высокоэффективно поражают законные военные цели противника, в частности, на территории России.

Ссылку на банк можно найти здесь.

Номер карты: 4441 1111 2794 3029

Смотрите также Какой будет денежная помощь военнослужащим в 2025 году