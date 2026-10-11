Зашел слишком далеко, – Маск отреагировал на скандальные заявления Трампа в адрес Зеленского

В субботу, 10 октября, Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в том, что тот не желает прекратить удары по российским НПЗ. Его близкий соратник Илон Маск публично согласился с требованием к Украине прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы России.

Свою позицию миллиардер выразил в социальной сети Х. Он оставил комментарий под постом аккаунта оперативного реагирования Белого дома Rapid Response 47.

Что предшествовало заявлениям

Накануне, 10 октября, Дональд Трамп во время общения с журналистами обвинил Владимира Зеленского в нежелании заканчивать войну. По словам американского лидера, украинский президент якобы стремится создать проблемы для всего мира и американских фермеров, продолжая наносить удары по российским НПЗ.

Трамп заявил, что Украине следует избрать нового президента. Он добавил, что Зеленский не желает заключать соглашение.

Именно после этих слов и на фоне споров о договоренностях с Владимиром Путиным по поводу дизельного топлива Илон Маск решил прокомментировать ситуацию под постом аккаунта быстрого реагирования Белого дома.

Зеленский зашел слишком далеко,

– написал Маск.

Официальная Москва положительно отреагировала на такие призывы к смене власти в Киеве. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев заявил, что позиция Трампа якобы совпадает с мнением тех, кто стремится к прекращению боевых действий. Пропагандист назвал заявление американского президента историческим.