Как спасли девочку, попавшую под руины дома в Кривом Роге

Российские убийцы 16 декабря ракетой попали в пятиэтажку в Кривом Роге. Из-под завалов удалось спасти троих взрослых и троих детей.

Кадры спасения девочки опубликовало одно из местных изданий. Она застряла под развалинами дома.

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Процесс того, как вытащили ребенка, сняла его мама. Она пыталась успокоить дочь.

Спасение ребенка: смотрите видео

Россияне убили полуторагодовалого ребенка

В результате ракетной атаки по многоэтажке погибла семья – Александра и Людмилы Корнийчуки, их сын Артем. Тела мужчины и женщины нашли спасатели после ракетного удара. Тело ребенка извлекли из-под завалов уже 17 декабря.

Заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал видео, как силовики нашли под развалинами полуторагодовалого Артема. У супругов Людмилы и Александра остался старший сын. Теперь о нем заботится бабушка.

Ракетный удар по Кривому Рогу: что известно