"Зайчик, я живой": ГСЧС показала кадры повторного удара россиян по спасателям в Кривом Роге
- 12 марта Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, второй удар был по спасателям, которые оказывали помощь.
- К счастью, спасатели не пострадали – повредило только технику. В ГСЧС показали видео повторного удара баллистикой по спасателям.
Российская армия утром 12 марта нанесла циничные ракетные удары по Кривому Рогу. Вторую ракету запустили по спасателям, которые приехали на место атаки, чтобы оказать помощь и ликвидировать последствия атаки.
Момент удара по спасателям попал на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.
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Спасатели помогали женщине, когда Россия нанесла повторный ракетный удар
Около 07:17 12 марта Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Через 20 минут, около 07:37, российская армия нанесла повторный удар по тому же месту.
Оккупанты цинично били по спасателям и медикам, которые прибыли на место атаки, чтобы оказать помощь пострадавшим.
В ГСЧС показали уникальные кадры, как спасатели попали под повторный баллистический удар. Так, на видео можно увидеть, как спасатели вместе с правоохранителями несут пострадавшую, когда раздается предупреждение о повторных пусках баллистики.
К счастью, спасатели не пострадали. В результате повторной атаки была повреждена только техника.
Один из спасателей после повторной атаки сразу получил звонок от близких. Он успокоил родных словами: "Зайчик, я жив".
Это будни наших спасателей – героев без оружия. Они не имеют права убегать или прятаться, потому что их миссия – спасать. Они рискуют собственной жизнью, чтобы дать другим шанс выжить,
– отметили в ГСЧС.
Как спасатели оказались под повторным ударом баллистики: смотрите видео
Напомним, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб 1 человек – 47 летняя Ирина Васюк. Она ехала в городском троллейбусе, когда враг атаковал баллистикой. Женщина работала в Криворожской военной администрации.
Еще 15 человек пострадали после обстрела баллистическими ракетами. 9 раненых были госпитализированы. Четверо гражданских находятся в тяжелом состоянии, а состояние 58-летнего мужчины до сих пор критическое.