"Зайчик, я живой": ГСЧС показала кадры повторного удара россиян по спасателям в Кривом Роге

Российская армия утром 12 марта нанесла циничные ракетные удары по Кривому Рогу. Вторую ракету запустили по спасателям, которые приехали на место атаки, чтобы оказать помощь и ликвидировать последствия атаки.

Момент удара по спасателям попал на видео. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Спасатели помогали женщине, когда Россия нанесла повторный ракетный удар

Около 07:17 12 марта Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Через 20 минут, около 07:37, российская армия нанесла повторный удар по тому же месту.

Оккупанты цинично били по спасателям и медикам, которые прибыли на место атаки, чтобы оказать помощь пострадавшим.

В ГСЧС показали уникальные кадры, как спасатели попали под повторный баллистический удар. Так, на видео можно увидеть, как спасатели вместе с правоохранителями несут пострадавшую, когда раздается предупреждение о повторных пусках баллистики.

К счастью, спасатели не пострадали. В результате повторной атаки была повреждена только техника.

Один из спасателей после повторной атаки сразу получил звонок от близких. Он успокоил родных словами: "Зайчик, я жив".

Это будни наших спасателей – героев без оружия. Они не имеют права убегать или прятаться, потому что их миссия – спасать. Они рискуют собственной жизнью, чтобы дать другим шанс выжить,

– отметили в ГСЧС.

Как спасатели оказались под повторным ударом баллистики: смотрите видео

Напомним, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб 1 человек – 47 летняя Ирина Васюк. Она ехала в городском троллейбусе, когда враг атаковал баллистикой. Женщина работала в Криворожской военной администрации.

Еще 15 человек пострадали после обстрела баллистическими ракетами. 9 раненых были госпитализированы. Четверо гражданских находятся в тяжелом состоянии, а состояние 58-летнего мужчины до сих пор критическое.