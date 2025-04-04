Его убила Россия: в Кривом Роге умер мальчик, видео с реанимацией которого разлетелось по сети
- В сети обнародовали видео, как после атаки по Кривому Рогу пытались реанимировать ребенка.
- К сожалению, мальчик по имени Тимофей, которому было 3,9 года, умер.
В пятницу, 4 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского террора умер мальчик, видео с реанимацией которого разлетелось по сети.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".
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Россия убила ребенка
Вчера, 4 апреля, в сети распространили тяжелые кадры, как после атаки пытались реанимировать мальчика.
К сожалению, стало известно, что мальчик по имени Тимофей не выжил, о чем рассказала его мама Валерия.
Указывается, что в момент взрыва они с бабушкой возвращались домой с площадки. Мама была дома и сразу побежала на улицу к своим.
Тимофей был очень энергичным ребенком, имел увлечение космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и различных жуков,
– вспоминает Валерия.
Мальчику, который погиб в результате атаки, было 3,9 года.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика. Светлая и вечная память.
Напомним, что в результате российской атаки по Кривому Рогу погибло 18 человек, среди жертв есть дети. Также 61 человек пострадал в результате террористической атаки россиян.