Его убила Россия: в Кривом Роге умер мальчик, видео с реанимацией которого разлетелось по сети

В пятницу, 4 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского террора умер мальчик, видео с реанимацией которого разлетелось по сети.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Свои. Кривой Рог".

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Россия убила ребенка

Вчера, 4 апреля, в сети распространили тяжелые кадры, как после атаки пытались реанимировать мальчика.

К сожалению, стало известно, что мальчик по имени Тимофей не выжил, о чем рассказала его мама Валерия.

Указывается, что в момент взрыва они с бабушкой возвращались домой с площадки. Мама была дома и сразу побежала на улицу к своим.

Тимофей был очень энергичным ребенком, имел увлечение космосом и ракетами космическими. Очень любил собирать божьих коровок и различных жуков,

– вспоминает Валерия.

Мальчику, который погиб в результате атаки, было 3,9 года.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего мальчика. Светлая и вечная память.

Напомним, что в результате российской атаки по Кривому Рогу погибло 18 человек, среди жертв есть дети. Также 61 человек пострадал в результате террористической атаки россиян.