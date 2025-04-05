Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Свої. Кривий Ріг".

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Росія вбила дитину

Вчора, 4 квітня, в мережі поширили важкі кадри, як після атаки намагалися реанімувати хлопчика.

На жаль, стало відомо, що хлопчик на імʼя Тимофійко, не вижив, про що розповіла його мама Валерія.

Вказується, що в момент вибуху вони з бабусею поверталися додому з майданчика. Мама була вдома та одразу побігла на вулицю до своїх.

Тимофійко був дуже енергійною дитиною, мав захоплення космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок і різноманітних жуків,

– згадує Валерія.

Хлопчику, який загинув внаслідок атаки, було 3,9 роки.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого хлопчика. Світла та вічна пам'ять.

Нагадаємо, що внаслідок російської атаки по Кривому Рогу загинуло 18 людей, серед жертв є діти. Також 61 особа постраждала унаслідок терористичної атаки росіян.