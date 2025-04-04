Ракета взорвалась в воздухе – специально, чтобы больше пострадало людей, – Вилкул об ударе россиян

Россия 4 апреля атаковала Кривой Рог баллистической ракетой "Искандер-М". Оккупанты использовали для удара кассетный боеприпас, чтобы нанести максимальный ущерб.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета безопасности города Александра Вилкула.

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Вилкул рассказал детали о ракетном ударе

Вилкул сообщил, что россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой с кассетными боеприпасами. По его словам, "Искандер" взорвался в воздухе, это было пострадало как можно больше людей.

Очередной террористический акт. Баллистика в центр жилого микрорайона, рядом с детской площадкой... Ракета взорвалась в воздухе – специально чтобы больше пострадало людей,

– подчеркнул Вилкул.

Он также пояснил, что такой тип ракет оснащен воздушным взрывателем. Вилкул добавил, что россияне цинично ударили по центру жилого массива рядом с детской площадкой.

Так, Вилкул отметил, что все дети, погибших в результате ракетного удара, были на или возле детской площадки. Среди раненых также есть дети, двое из них в тяжелом состоянии.

Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что баллистическая кассетная ракета "Искандер-М", которой ударила Россия по жилому району, рассчитана на поражение большей площади и большего количества людей. Поэтому, оккупанты сознательно шли на военное преступление против гражданского населения.