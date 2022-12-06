Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: подтвержден прилет по объекту инфраструктуры

Российские военные во вторник, 6 декабря, снова атаковали Украину. Оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул вечером сообщил, что россияне атаковали объект промышленной инфраструктуры города. По его словам, оккупанты нанесли по Кривому Рогу ракетный удар.

Кстати Россияне ночью ударили по энергетической инфраструктуре Запорожья, в Кривом Роге были взрывы

Оккупанты вечером атаковали Кривой Рог

Пока детали о разрушении после атаки россиян не сообщаются. Также неизвестно, есть ли пострадавшие в результате удара оккупантов.

Россия второй день подряд атакует промышленную инфраструктуру Кривого Рога. В полночь 5 декабря Россия ударила тремя ракетами по Кривому Рогу.

В результате вражеского ракетного удара один человек погиб, еще трое получили ранения. Известно, что погибшему был всего 41 год.

Троих пострадавших доставили в местную больницу.

В России заканчиваются ракеты