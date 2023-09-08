Жертва ракетного удара в Кривом Роге: оккупанты убили вольнонаемного работника полиции охраны
Источник:Иван Выговский
Утром 8 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших.
Погиб вольнонаемный работник полиции охраны. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, пишет 24 Канал.
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Что известно о жертве российского теракта
Очередной акт террора врага совершен сегодня утром — ракетный удар по Кривому Рогу унес жизни вольнонаемного работника полиции охраны. Национальная полиция выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего,
– отметил Выговский.
Также рассказал, что ранения получили 9 сотрудников полиции. Трех из них достали из-под завалов.24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
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Последствия ракетного удара России / Фото полиции
Кратко о последствиях ракетного удара
- В результате ракетного обстрела в Кривом Роге повреждены админздание полиции, служебный транспорт и размещенные рядом жилые дома.
- Кроме полицейских, по состоянию на 11 часов известно, что пострадали 35 горожан. Врачи оказывают всем медицинскую помощь.
- Кстати, на месте продолжают работать спасатели и около 300 полицейских, в том числе 5 следственно-оперативных групп, криминалистическая лаборатория, взрывотехники и кинологи, патрульные полицейские.
- Кроме того, развернут мобильный пункт приема граждан, куда люди могут обратиться за помощью и сообщить о повреждении имущества.
- Заметим, что около 12:30 руководитель Днепропетровской ОВА сообщил, что количество пострадавших возросло до 52. Трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Последствия ракетного удара: смотрите видео