Трагедия в Кривом Роге: 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажки

28 февраля в Саксаганском районе Кривого Рога в одном из дворов найдено тело ребенка. 12-летняя девочка выпала с восьмого этажа жилого дома.

По информации от местных, на место трагедии прибыла скорая и пытались реанимировать девочку. К сожалению, это не дало результата и школьница умерла.

Смотрите также Двух встречали с каретой скорой: Украина вернула еще 11 детей из России и ВОТ

Что известно о трагедии

12-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа жилого дома. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Местные жители рассказали, что после падения ребенок продолжал дышать. Они отметили, что скорая приехала за 10-15 минут и пыталась реанимировать школьницу.

Одна из соседок рассказала, что погибшая девочка жила с бабушкой, мамой и старшим братом. Когда ребенок выпал из окна, мама в это время ехала с работы домой.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

Другие трагедии с детьми