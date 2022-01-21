В Кривом Роге произошло землетрясение

На Днепропетровщине недалеко от Кривого Рога 21 января зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,3.

Детали землетрясения

Подземные толчки зафиксировали в 06:17. Они были на глубине 5 км.

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По классификации землетрясение относится к ощутимым. Его можно почувствовать в помещении, а на улице – только при благоприятных условиях.

Колебания похожи на сотрясение от легкого грузовика. Внимательные наблюдатели замечают колебания легких предметов, более сильные – на верхних этажах,

– рассказали специалисты.

Жители Кривого Рога отметили, что наиболее ощутимыми толчки были в Саксаганском районе города.

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На Закарпатье 2 дня подряд – 13 и 14 января – фиксировали подземные толчки. Магнитуда составляла 1,5 и 1,3 соответственно. То есть, местные жители землетрясение фактически не почувствовали. Его эпицентр находился на глубине 2 километров.

Ночью на 9 января Китай всколыхнуло достаточно мощное землетрясение. Стихийное бедствие разрушило часть Великой китайской стены, построенную во времена династии Мин. Кроме того, 9 человек получили незначительные травмы.

В начале января землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано на острове Тайвань. Подземные толчки ощутили даже жители Японии, Китая и Филиппин.

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На территории Днепропетровской области мощные землетрясения зарегистрировали 29 июля 2017 года и 23 июня 2013 года. Тогда их магнитуды были 4,1 и 4,5 соответственно.