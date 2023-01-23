Жители Кривого Рога обеспокоены "странными" огнями в небе: власти объяснили, что это такое

В Кривом Роге на Днепропетровщине местные жители заметили "странные" огни в небе. Многих забеспокоило, что это было на самом деле.

Как оказалось, городские власти закупили новые прожекторы. Они очень помогут нашим защитникам.

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Что за огни видели жители Кривого Рога

Как рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, огни, которые видели люди, нужны для повышения эффективности противовоздушной обороны, чтобы бороться с беспилотниками.

Это не лазерное представление. Это мы купили новые мощные прожекторы для системы борьбы с "мопедами". P.S. Отвечаю на вопросы после сотен публикаций в соцсетях,

– написал Вилкул.

В Кривом Роге приобрели мощные прожекторы / фото Александр Вилкул

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