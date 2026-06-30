В Крыму начались увольнения и задержки с выплатой зарплат: жители жалуются на кризис

Во временно оккупированном Крыму местные жители начали жаловаться на кризис. Россияне массово увольняются с работы, а зарплаты им не выплачивают.

Об этом сообщили в "Агентстве".

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Что известно о массовых увольнениях в Крыму?

По словам местных жителей в Крыму, работодатели задерживают зарплаты, отправляют работников в неоплачиваемые отпуска и сокращают персонал.

В издании отметили, что в результате ударов ВСУ в Крыму полностью сорван туристический сезон, из-за чего многие предприниматели понесли значительные финансовые потери. В то же время оккупационные власти до сих пор не объявили о конкретной поддержке.

Также в Крыму 26 июня был объявлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Из-за начала кризиса работники одной из АЗС даже записали видеообращение к российскому диктатору Путину и рассказали, что под угрозой оказались рабочие места около 2,5 тысячи сотрудников.

Россияне записали видеообращение к Путину: смотрите видео

Кроме того, одна из жительниц Крыма сообщила, что из-за дефицита бензина многие отрасли фактически остановились, а работодатели начали массово сокращать персонал.

В то же время вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о подготовке мер поддержки для туристических предприятий Крыма, однако конкретных мер не назвал.

Кроме того, оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бизнес временно не будут штрафовать за нарушения в работе системы "Честный знак", если они были вызваны отсутствием интернета.

Другие новости о ситуации в Крыму

Ночью 29 июня россияне на оккупированных территориях подверглись атаке дронов. После этого там начались перебои с электроэнергией. Ночью появлялись многочисленные сообщения о мощных взрывах в разных районах полуострова. Громко было в Севастополе, Бахчисарае, Керчи, Красноперекопске, Феодосии.

Топливный кризис во временно оккупированном Крыму только усугубляется. Теперь россияне, которые приехали и сейчас живут на украинском полуострове, жалуются на проблемы со светом, а также говорят о работе генераторов.

В Крыму из лагеря "Артек" по состоянию на пятницу, 26 июня, оккупанты вывезли уже всех детей. Их направили домой или в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.