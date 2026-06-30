В Крыму начались увольнения и задержки с выплатой зарплат: жители жалуются на кризис
Во временно оккупированном Крыму местные жители начали жаловаться на кризис. Россияне массово увольняются с работы, а зарплаты им не выплачивают.
Об этом сообщили в "Агентстве".
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Что известно о массовых увольнениях в Крыму?
По словам местных жителей в Крыму, работодатели задерживают зарплаты, отправляют работников в неоплачиваемые отпуска и сокращают персонал.
В издании отметили, что в результате ударов ВСУ в Крыму полностью сорван туристический сезон, из-за чего многие предприниматели понесли значительные финансовые потери. В то же время оккупационные власти до сих пор не объявили о конкретной поддержке.
Также в Крыму 26 июня был объявлен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Из-за начала кризиса работники одной из АЗС даже записали видеообращение к российскому диктатору Путину и рассказали, что под угрозой оказались рабочие места около 2,5 тысячи сотрудников.
Россияне записали видеообращение к Путину: смотрите видео
Кроме того, одна из жительниц Крыма сообщила, что из-за дефицита бензина многие отрасли фактически остановились, а работодатели начали массово сокращать персонал.
В то же время вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о подготовке мер поддержки для туристических предприятий Крыма, однако конкретных мер не назвал.
Кроме того, оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов сообщил, что бизнес временно не будут штрафовать за нарушения в работе системы "Честный знак", если они были вызваны отсутствием интернета.
Другие новости о ситуации в Крыму
Ночью 29 июня россияне на оккупированных территориях подверглись атаке дронов. После этого там начались перебои с электроэнергией. Ночью появлялись многочисленные сообщения о мощных взрывах в разных районах полуострова. Громко было в Севастополе, Бахчисарае, Керчи, Красноперекопске, Феодосии.
Топливный кризис во временно оккупированном Крыму только усугубляется. Теперь россияне, которые приехали и сейчас живут на украинском полуострове, жалуются на проблемы со светом, а также говорят о работе генераторов.
В Крыму из лагеря "Артек" по состоянию на пятницу, 26 июня, оккупанты вывезли уже всех детей. Их направили домой или в детские оздоровительные лагеря Краснодарского края.