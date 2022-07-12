Цейлонская революция: почему Шри-Ланку накрыл самый худший кризис за полвека

Шри-Ланка переживает самый худший экономически-политический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Бурные реалии 2022-го

Население испытывает нехватку продовольствия, топлива, товаров первой необходимости и медикаментов. Рост инфляции по разным оценкам составил 25 – 30%, а объем внешнего долга достиг 50 миллиардов долларов.

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Отчасти в происходящем виновата пандемия, вызвавшая сокращение мировой торговли и производства. Что особенно важно в случае Шри-Ланки, пострадал туристический сектор, доходы от которого сократились в пять раз.

Украинский кризис добавил проблем. Цены на продовольствие и энергоносители остаются высокими, что привело к тринадцатичасовым блекаутам и введению ограничений на приобретение топлива: в огромных очередях уже погибли люди. Постоянное отключение электроэнергии может привести к снижению урожайности на плантациях острова, знаменитого чаем. Решение правительства запретить импорт химических удобрений в прошлом году, которое позже отменили, все же серьезно отразилось на сельскохозяйственном секторе страны, и стало причиной снижения объемов урожая риса.

Клан Раджапакса: путь к власти

Расстановка сил на политической арене, сложившаяся до начала 2022 года, выглядела следующим образом: Готабая Раджапакса, бывший военный, избранный на пост президента в 2019 году (одновременно занимая должность министра обороны) правит страной в тандеме со своим братом-премьером Махендро ( Махиндой), также в свое время занимавший пост президента. Махинда - лидер партии Народный фронт Шри-Ланки (SLPP). При этом еще три члена семьи – Чамаль Раджапакс, Безил Раджапакс и Намаль Раджапакс – занимали должности министра ирригации, министра финансов, министра молодежи и спорта соответственно.

Клан Раджапакса начал восхождение к власти более полувека назад, но укрепился на олимпе ланкийской политики только после 2005 года, благодаря предприимчивости и отваге братьев Махинды и Готабаи Раджапакса, отличившихся в Четвертой иламской войне против группировки "Тигры освобождения Тамил-Ила" . Через пятнадцать лет семья Раджапакса контролирует значительную часть финансовых потоков и крепко держит в руках власть в господствующей партии.

Оппозиция обвиняет ее в авторитарном стиле правления, коррупции и неспособности вывести страну из экономического кризиса, разразившегося после окончания гражданской войны в 2009 году. Однако представителей клана Раджапакса нельзя назвать единственными виновниками возникшего в стране кризиса.

Цунами проблем ланкийской экономики

Долгое время ланкийская экономика считалась самой развитой и устойчивой среди южноазиатских соседей. Сейчас ее ВВП за ПКС на душу населения равняется 12 тысячам долларов – по этому показателю Шри-Ланка опережает все страны региона; аграрный сектор занимает 8% ВВП, промышленность – 26%, а сфера услуг – примерно 70%; 100% населения получили по крайней мере среднее полное образование; ожидаемая продолжительность жизни при рождении составляет 77 лет.

Однако взятый руководством страны курс на развитие третичного сектора в целом и туризма в частности обусловил особую уязвимость экономики в кризисных ситуациях – будь то гражданская война, или борьба с сепаратизмом "Тигров освобождения Тамил-Илама" (ТОТИ), или кардинальные изменения традиционных производственных цепочек и связанных с ними услуг, вызванных пандемией коронавируса.

Кроме того, характерной чертой ланкийской экономики стал "двойной дефицит" (twin deficit) – феномен, являющийся совпадением в движении дефицита правительственного бюджета и дефицита платежного баланса. В течение длительного времени внешние заимствования являлись единственным крупнейшим источником финансирования прошлых долгов, что имело серьезные последствия общей макроэкономической стабильности.

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Поскольку руководство страны после окончания гражданской войны начало ориентироваться на развитие внутреннего рынка вместо поддержки экспортоориентированных отраслей, в стране не хватало иностранной валюты для выполнения обязательств по обслуживанию внешнего долга. Правительства, сменявшие друг друга, в течение длительного периода были вынуждены брать новые ссуды для обслуживания ранее взятых в дополнение к ежегодно увеличивавшемуся дефициту бюджета.

В результате страна оказалась в порочном круге формирования большого бюджетного дефицита и неблагоприятной динамики повышения долговых обязательств. Шри-Ланка обращалась и к региональным, и глобальным партнерам, а также к международным организациям. И хотя чаще всего звучат сообщения о поддержке со стороны Индии и КНР, полученные от них средства составляют лишь часть внешнего долга страны – большинство принадлежит частным владельцам облигаций на международных кредитных рынках.

Основной проблемой Шри-Ланки является огромный внешний долг и хроническая нехватка валютных резервов. Власти Шри-Ланки охотно ссужали средства у Китая, который давал деньги в долг под небольшой процент, не обращая внимания на характер господствующего режима. Будучи не в состоянии расплатиться с долгами, ланкийское правительство отдало в 2017 году в аренду китайцам на 99 лет порт Хамбантота. Эта уступка вместе с передачей Китаю контракта на реконструкцию порта Коломбо стоимостью 1,4 миллиарда долларов вызвала обеспокоенность Индии, считавшей островное государство сферой своего непосредственного влияния.

Однако не совсем справедливо обвинять Китай в создании "долговой ловушки": наиболее обременительными для Шри-Ланки стали не китайские ссуды, а выплаты по международным суверенным облигациям частным компаниям. Для погашения долга власти запустили печатный станок, что привело к увеличению денежной массы на 42% за полгода. В результате правительству пришлось повысить процентные ставки, наложить ограничения на импорт и девальвировать местную рупию.

Рост обязательств сопровождался недальновидными действиями власти, такими как, например, упомянутые ограничения на импорт химических удобрений, а еще до начала пандемии снижены налоги. Нехватка товаров и иностранной валюты вынудила правительство направить средства в поддержку импорта, начать переговоры с основными кредиторами и начать разработку программы реструктуризации долга.

революция

Хаотические протесты против повышения цен на горючее и продукты питания превратились в апреле в массовое движение против власти и против клана Раджапакса. Сожжены резиденции премьер-министра и некоторых депутатов, отстранены от должности глава Центрального банка, на улицу выведены войска и бронетехнику, против демонстрантов применялись слезоточивый газ и водометы. Но требования протестующих оставались неизменными: выход из экономического кризиса и отставка президента.

Протестные настроения удалось отчасти смягчить массовыми отставками в правительстве. Свои посты оставили в том числе три брата действующего президента – премьер-министр, а также министры финансов и ирригации. Новым премьером провозгласили Ранила Викрамассингхе – авторитетного человека, ветерана ланкийской политики, занявшего премьерское кресло в пятый раз.

Формально он принадлежит оппозиции, но имеет тесные связи с Раджапаксом, поэтому его назначение не удовлетворило оппозицию и его лидера Саджита Премадаса, главу второй крупнейшей партии в парламенте "Сила объединенного народа" (SJB). Он заявил, что его партия не будет частью переходного правительства при президенте Готабаи Раджапаксе.

Дополнительные уступки, на которые пошла семья, в частности расширение функций парламента, внесение в конституцию изменений, ограничивающее полномочия президента, лишь частично ослабило протестное движение. Основного требования народа – отставки президента – не выполнили.

Важное пути придется идти на поклон: когда это произойдет

При этом Раджапакса мало что могли сделать: решение проблем зависит от многих внешних факторов. Необходимо договориться о реструктуризации долга и получить поддержку крупных игроков и финансовых организаций. Проблема в том, что на основные страны-кредиторы приходится только 1/5 внешнего долга, большая часть – заимствование на финансовом рынке.

Индия уже заявила о готовности выделить финансовую помощь в размере 2 миллиарда долларов. С Китаем, основным кредитором, переговоры более сложны. Несмотря на то, что Пекин готов предоставить валютный своп в размере 1,5 миллиарда долларов, он не хочет идти на дополнительный риск, а многие обязательства привязаны к конкретным инфраструктурным проектам.

Интрига сохраняется до конца

Протестующие достигли желаемых целей: отставка президента. 9 июля, когда Готабая Раджапакса сбежал из страны, произошла по существу революция: ланкийцам удалось сместить авторитарный клан. Дальнейшее развитие политической ситуации в стране будет зависеть от комплекса факторов, учитывая характер внутриполитической борьбы и способность создать правительство национального согласия. Открылось "окно возможностей" для оппозиции проявить себя, оппозиционные партии уже договорились сформировать общепартийное временное правительство. Однако существует риск того, что новое правительство оправдает свое название временное.

Как теперь Шри-Ланке выйти из кризиса? Для начала найти финансовую поддержку (которую, кстати, готова обеспечить Индия), найти источник относительно дешевых энергоресурсов. Кстати, именно по этой причине Готабая Раджапакса провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается 51 миллиарда долларов внешнего долга, то в обозримом будущем эту проблему решить невозможно. К тому же, не стоит считать, что Раджапакса навсегда канули в лету. Да, сейчас семья воспринимается в ланкийском обществе как персонифицированное зло и люди, лично отвечающие за экономический кризис. Однако, если новое временное правительство окажется неэффективным, есть вероятность того, что Раджапаксу удастся вернуть ситуацию в свою пользу.

Кроме этого, Раджапаксы по-прежнему сохраняют влияние в Южной провинции, прежде всего в округах Хамбантота и Матара. Там – их родовое гнездо, окруженное лояльной клиентелой и многочисленными семьями из числа местных элит, связанных с Раджапаксом узами родства и личной преданности.

Во-вторых, Раджапакса, несмотря на все протесты, достаточно популярны как в собственной партии SLPP, так и среди сингальского населения в целом, а сингалы составляют большинство населения. Не в последнюю очередь это связано с тем, что Раджапаксу удалось завершить многолетнюю кровопролитную гражданскую войну. Остается наблюдать дальнейшее развитие ситуации.

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