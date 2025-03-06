США столкнулись с самым большим вызовом в XXI веке: возможен ли политический кризис

Дональд Трамп способен на неожиданные решения, а его окружение поддерживает такое поведение. Учитывая большой мандат доверия, который получил президент США, вряд ли кто-то осмелится сказать ему, что он делает что-то не так.

Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог Олег Саакян, заметив, что сейчас США переживают время глубоких изменений. Трамп издал ряд указов об увольнении госслужащих, переформатировании различных структур.

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Какая опасность ждет США

Большое влияние на политику США имеет Илон Маск. Это лишь подтверждает, что "институциональные предохранители" слабо действуют. Еще один "предохранитель" – оппозиция, но выборы показали, что республиканцы полностью победили демократов. Пока у них не начнутся проблемы внутри партии, пока оппозиция ничего не сможет сделать.

Меня беспокоит позиция демократов, которая сводится к формуле – пусть Трамп ошибается, а мы потом этим воспользуемся. Но до того момента будет больно всем, в частности самим демократам,

– сказал Олег Саакян.

Есть вероятность, что мы увидим политический кризис революционного характера в Соединенных Штатах. Дональд Трамп может настроить против себя большинство населения. Поэтому не стоит исключать полное переформатирование американской политической системы.

"То, что происходит сейчас, является незаурядным институциональным, политическим вызовом, которого в США еще не было. Вполне вероятно, что мы увидим, как в Соединенных Штатах может актуализироваться третья политическая сила и произойти переход к трехпартийной системе", – подчеркнул политолог.

Какой образ создают Трампу

Стоит понимать, что Дональд Трамп – это человек лидерского типа, ему присущ культ личности, который подкреплен идеями о сакральности. Можно вспомнить, как во время инаугурации представители религиозных сообществ указывали на важность рождения Трампа, который "спасет США".

Мы видим создание элемента сакральности, эксклюзивности его власти. Также якобы исключительность его идей: американцы, традиционные ценности, желание сделать Америку великой – все это тяготеет к идеологиям начала ХХ века,

– добавил политолог.

Современными являются лишь инструменты, которые используют. Они различаются у Джей Ди Венса, Трампа или Илона Маска. Общим является доступ к технологиям.