Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Олег Саакян, зауваживши, що зараз США переживають час глибоких змін. Трамп видав низку указів про звільнення держслужбовців, переформатування різних структур.

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Яка небезпека чекає на США

Великий вплив на політику США має Ілон Маск. Це лише підтверджує, що "інституційні запобіжники" слабо діють. Ще один "запобіжник" – опозиція, але вибори показали, що республіканці повністю перемогли демократів. Поки у них не почнуться проблеми всередині партії, доки опозиція нічого не зможе зробити.

Мене непокоїть позиція демократів, яка зводиться до формули – хай Трамп помиляється, а ми потім цим скористаємось. Але до того моменту буде боляче всім, зокрема самим демократам,

– сказав Олег Саакян.

Є вірогідність, що ми побачимо політичну кризу революційного характеру у Сполучених Штатах. Трамп може налаштувати проти себе більшість населення. Тому не варто відкидати повне переформатування американської політичної системи.

"Те, що відбувається зараз, є непересічним інституційним, політичним викликом, якого в США ще не було. Цілком ймовірно, що ми побачимо, як в Сполучених Штатах може актуалізуватися третя політична сила й відбутися перехід до трипартійної системи", – наголосив політолог.

Який образ створюють Трампу

Варто розуміти, що Дональд Трамп – це людина лідерського типу, йому притаманний культ особистості, який підкріплений ідеями про сакральність. Можна пригадати, як під час інавгурації представники релігійних спільнот вказували на важливість народження Трампа, який "врятує США".

Ми бачимо створення елементу сакральності, ексклюзивності його влади. Також нібито винятковість його ідей: американці, традиційні цінності, бажання зробити Америку великою – все це тяжіє до ідеологій початку ХХ століття,

– додав політолог.

Сучасними є лише інструменти, які використовують. Вони різняться у Джей Ді Венса, Трампа чи Ілона Маска. Спільним є доступ до технологій.