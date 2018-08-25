Кроме миротворцев, Волкер и Сурков будут обсуждать одну важную тему, – эксперт

Заявлениями о встрече Волкера и Суркова Россия демонстрирует якобы свою договороспособность. Россия как будто бы "готова" к переговорам в этом формате. На самом деле это звено одной цепи, чтобы заставить Украину продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Россияне готовы встретиться с американским представителем Куртом Волкером, чтобы подчеркнуть, что именно Москва продвигает мирные инициативы, в частности введение миссии ООН. Лоббируется вопрос следующей встречи Трампа и Путина. Эта волна нагнетается, чтобы наши западные партнеры начали на нас давить. В первую очередь, о продлении закона об особом статусе Донбасса, о чем заявил ранее Курт Волкер,

– говорит Дмитрий Снегирев.

По его словам, примечательна еще одна деталь – в Минске приняли решение о бессрочном перемирии на Донбассе. И это тоже элемент того, чтобы давить на Украину с целью продлить действие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей. А также для того, чтобы на встрече с Волкером лоббировать выгодную для России модальность миссии ООН.

"Встреча Волкера и Суркова, скорее всего, состоится, и, кроме миротворцев, они будут говорить и о законе об особом статусе Донбасса. Не исключено, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который приедет в Украину 24 августа, тоже будет поднимать эту тему. С большой вероятностью продолжение этого закона продавят", – убежден Дмитрий Снегирев.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут новую встречу в недалеком будущем. Как известно, Волкер и Сурков встречались четыре раза: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября 2017 года – в Белграде, 26 января 2018 года – в Дубае.



6 октября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом одобрила документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.