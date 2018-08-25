14:50
26 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
30°C
30°C 14°C
  • понедельник
    32°C 17°C
  • вторник
    29°C 16°C
  • среда
    22°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Кирилл и ИГИЛ. "Велкам ту зэ Кримский бридж"
Вєсті Кремля
19:06, 25 августа
Вести.UA. Жир. Объединение Вакарчука и Гриценко. Два путинских Фаберже
Вєсті.UA
17:28, 25 августа
Вкрав гроші і втік: екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Женские прически
Згадати все
13:29, 25 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Кроме миротворцев, Волкер и Сурков будут обсуждать одну важную тему, – эксперт

681 Читати новину українською
Россия лоббирует принятие Украиной важного закона
Россия лоббирует принятие Украиной важного закона / Фото из открытых источников

Заявлениями о встрече Волкера и Суркова Россия демонстрирует якобы свою договороспособность. Россия как будто бы "готова" к переговорам в этом формате. На самом деле это звено одной цепи, чтобы заставить Украину продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Читайте также: Особый статус Донбасса – это раковая опухоль для Украины, – международник

Россияне готовы встретиться с американским представителем Куртом Волкером, чтобы подчеркнуть, что именно Москва продвигает мирные инициативы, в частности введение миссии ООН. Лоббируется вопрос следующей встречи Трампа и Путина. Эта волна нагнетается, чтобы наши западные партнеры начали на нас давить. В первую очередь, о продлении закона об особом статусе Донбасса, о чем заявил ранее Курт Волкер,
– говорит Дмитрий Снегирев.

По его словам, примечательна еще одна деталь – в Минске приняли решение о бессрочном перемирии на Донбассе. И это тоже элемент того, чтобы давить на Украину с целью продлить действие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей. А также для того, чтобы на встрече с Волкером лоббировать выгодную для России модальность миссии ООН.

"Встреча Волкера и Суркова, скорее всего, состоится, и, кроме миротворцев, они будут говорить и о законе об особом статусе Донбасса. Не исключено, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, который приедет в Украину 24 августа, тоже будет поднимать эту тему. С большой вероятностью продолжение этого закона продавят", – убежден Дмитрий Снегирев.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков проведут новую встречу в недалеком будущем. Как известно, Волкер и Сурков встречались четыре раза: 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября 2017 года – в Белграде, 26 января 2018 года – в Дубае.

6 октября 2017 года Верховная Рада приняла в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, а также в целом одобрила документ о продлении на год действия закона об особом статусе региона.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Курт Волкер
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 25 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
сегодня, 14:00 Безкарні багатії: чи покарають мажорів, що влаштовують смертельні перегони на наших вулицях
Тетяна Мартинюк
Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
сегодня, 13:11 Умер Джон Маккейн: биография великого друга Украины
Наталя Сколоздра
Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
сегодня, 13:00 Чому за рейтингом ООН Україна має йти нарівні з країнами Європи, проте живе на межі бідності
Олександра Дрік
Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
сегодня, 12:02 Цивилизованный лоббизм Англии – яркий пример для Украины
Катерина Одарченко
У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
сегодня, 08:15 У луганских пенсионеров появился досуг – бесконечные, изматывающие поездки за пенсией в Украину
Ольга Черненко
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ракетные комплексы "Корсар" и "Стугна-П" прошли успешное испытание: фото
 28 февраля , 16:11
Взрыв в харьковском пабе "Стена" (Фото)
 9 ноября 2014 , 23:30
"Волынь" не удержала победу в матче против "Карпат"
 2 октября 2016 , 16:02
Гройсман заверил Чеферина, что Украина максимально качественно подготовится к финалу ЛЧ-2018
 11 ноября 2016 , 19:51
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук