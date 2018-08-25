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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Крім миротворців, Волкер і Сурков обговорюватимуть одну важливу тему, – експерт

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Росія лобіює прийняття Україною важливого закону
Росія лобіює прийняття Україною важливого закону / Фото з відкритих джерел

Заявами про зустріч Волкера та Суркова Росія демонструє начебто свою договороспроможність. Росія ніби є "готовою" до перемовин у цьому форматі. Насправді це ланка одного ланцюжка, аби примусити Україну продовжити дію закону про особливий статус Донбасу.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Росіяни готові зустрітися з американським представником Куртом Волкером, аби підкреслити, що саме Москва просуває мирні ініціативи, зокрема введення місії ООН. Лобіюється питання наступної зустрічі Трампа та Путіна. Ця хвиля нагнітається, щоб наші західні партнери почали на нас тиснути. В першу чергу, щодо продовження закону про особливий статус Донбасу, про що заявив раніше Курт Волкер,
– зауважує Дмитро Снєгирьов.

За його словами, примітна ще одна деталь – у Мінську прийняли рішення про безстрокове перемир’я на Донбасі. І це теж елемент того, щоб тиснути на Україну з метою продовжити дію закону про особливий статус Донецької та Луганської областей. А також для того, щоб на зустрічі з Волкером лобіювати вигідну для Росії модальність місії ООН.

"Зустріч Волкера та Суркова, швидше за все, відбудеться, і, крім миротворців, вони говоритимуть і про закон про особливий статус Донбасу. Не виключено, що радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, який приїде в Україну 24 серпня, теж підійматиме цю тему. З великою ймовірністю продовження цього закону продавлять", – переконаний Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що спецпредставник Державного департаменту США з питань Україною Курт Волкер і помічник президента Росії Владислав Сурков проведуть нову зустріч в недалекому майбутньому. Як відомо, Волкер і Сурков зустрічалися чотири рази: 21 серпня 2017 року в Мінську, 7 жовтня і 13 листопада 2017 року – в Белграді, 26 січня 2018 року – в Дубаї.

жовтня 2017 року Верховна Рада схвалила в першому читанні запропонований президентом Петром Порошенком законопроект про реінтеграцію Донбасу, а також в цілому схвалила документ про продовження на рік дії закону про особливий статус регіону.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Курт Волкер Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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