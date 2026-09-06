Кропива отвечал за ремонт в доме генерального прокурора в Козине, – прокурор САП

Заместитель начальника Департамента международного сотрудничества Аппарата Генерального прокурора Сергей Кропива координировал ремонт в доме генерального прокурора Руслана Кравченко в Козине и организовывал его частные поездки.

Соответствующие данные следствия прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры озвучил в суде во время избрания меры пресечения подозреваемому в прикрытии мошеннических колл-центров. Подробности сообщает " Укринформ".

Как Кропива может быть связан с Кравченко?

Согласно материалам следствия, которые огласил прокурор САП в Высшем антикоррупционном суде, детективы зафиксировали общение должностных лиц в марте 2026 года.

Обнародованные записи свидетельствуют о наличии неформальных отношений и нахождении должностного лица под личным покровительством главы ведомства.

Следствие установило, что Кропива поддерживал связь с прорабом и другим техническим персоналом по вопросам обустройства жилья главы ОГП. Помимо координации бытовых вопросов в поселке Козин, он решал вопросы с получением визы в США для супруги Кравченко.

Из указанных разговоров следует, что Кропива организует и координирует ремонт в доме, в котором проживает генеральный прокурор, поддерживает связь с прорабом и другим персоналом по различным техническим вопросам,

– заявил прокурор во время судебного заседания.

Также сторона обвинения сообщила об участии подозреваемого в организации празднования дня рождения генерального прокурора в Мадриде.

По мнению правоохранителей, это подтверждает выполнение должностным лицом личных поручений за пределами его непосредственных служебных обязанностей.

Операция "Карфаген": какие подробности?

Напомним, 4 сентября НАБУ и САП разоблачили преступную группировку в Офисе генерального прокурора, которая с середины 2025 года систематически получала взятки от теневых колл-центров. Участники схемы ввели поборы за беспрепятственную деятельность ячеек, обманывавших граждан.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Высший антикоррупционный суд избрал Сергию Кропиве меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы также сообщали, что генпрокурор Руслан Кравченко опроверг свою причастность к "крышеванию" колл-центров и поручил провести проверку сотрудников профильных департаментов на полиграфе.