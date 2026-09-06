Відповідні дані слідства прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив у суді під час обрання запобіжного заходу підозрюваному у покриванні шахрайських колцентрів. Подробиці передає "Укрінформ".

Як Кропива може бути пов'язаний із Кравченком?

Згідно з матеріалами слідства, які оголосив прокурор САП у Вищому антикорупційному суді, детективи зафіксували спілкування посадовців у березні 2026 року.

Оприлюднені записи свідчать про наявність неформальних стосунків та перебування посадовця під особистим протекторатом очільника відомства.

Слідство встановило, що Кропива здійснював комунікацію з виконробом та іншим технічним персоналом щодо облаштування житла очільника ОГП. Окрім координації побутових питань у селищі Козин, він вирішував питання з отриманням візи до США для дружини Кравченка.

Із вказаних розмов вбачається, що Кропива організовує і координує ремонт у будинку, у якому проживає генеральний прокурор, здійснює комунікацію з прорабом та іншим персоналом з різних технічних питань,

– заявив прокурор під час судового засідання.

Також сторона обвинувачення повідомила про участь підозрюваного в організації святкування дня народження генерального прокурора у Мадриді.

На думку правоохоронців, це підтверджує виконання посадовцем особистих доручень поза межами його безпосередніх службових обов'язків.

Операція "Карфаген": які подробиці?

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ і САП викрили злочинне угруповання в Офісі Генерального прокурора, яке з середини 2025 року систематично одержувало хабарі від тіньових колцентрів. Учасники схеми впровадили побори за безперешкодну діяльність осередків, що ошукували громадян.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сергію Кропиві у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми також розповідали, що генпрокурор Руслан Кравченко заперечив власну причетність до кришування колцентрів і доручив провести перевірку працівників профільних департаментів на поліграфі.