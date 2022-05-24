В Кропивницком судья обязал 19-летнего коллаборанта выучить песню "Батько наш – Бандера"

В Кропивницком судья назначил условный срок 19-летнему харьковчанину, агитировавшему за "русский мир". Молодой человек обязан изучить наизусть гимн Украины, песню “Батько наш – Бандера” и ознакомиться с другими украинскими произведениями.

О соответствующем решении суда сообщил глава Кировоградского облсовета Сергей Шульга.

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Харьковчанин агитировал за "русский мир"

19-летний парень из Харькова в начале российского вторжения переехал в Кировоградскую область. Именно здесь началась его антигосударственная деятельность. Парень активно агитировал за "русский мир" и свержение украинской власти.

Суд в Кропивницком признал его виновным в уголовном правонарушении по поводу насильственного изменения или свержения конституционного строя и назначил два года испытательного срока .

За это время парень должен выучить наизусть:

гимн Украины,

песню "Отец наш – Бандера",

стихотворение Сосюры "Любите Украину".

Как сообщает Сергей Шульга, для закрепления материала, юный диверсант должен прочесть повесть Гоголя "Тарас Бульба" и роман Димарова "И будут люди".

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