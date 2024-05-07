В Кропивницком женщина упала с колеса обозрения и разбилась насмерть. Трагедия произошла в местном дендропарке.

Гибель женщины подтвердила и пресс-секретарь полиции региона Виталина Бевзенко. Представительница администрации парка отказалась предоставлять комментарии, пока они не получат официальную информацию от полиции.

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Что рассказывают очевидцы

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые также не комментируют ситуацию. Журналистам пока удалось пообщаться только с очевидицей Анастасией, которая в это время находилась в парке вместе с подругой.

Мы пришли покататься на аттракционе "Клоун". Как только ее пристегнули, а меня еще не успели, услышали очень громкий звук. Сперва подумали, что это взрыв. Начали кричать администраторы и тогда мы уже увидели, как впоследствии выяснилось, мертвую женщину, которая даже не пошевелилась. Начали сбегаться люди, насколько я поняла, ее родственники,

– рассказала очевидица.

Она не считает, что это было самоубийство и добавила, что на вид женщине было 40 – 50 лет.

Затем аттракцион закрыли, всем посетителям сказали не приближаться, приехала полиция и скорая. Я считаю, что это вина работников дендропарка, потому что креплений нет никаких, и они сами это подтверждают,

– поделилась Анастасия с журналистами.

В полиции возбудили уголовное дело

По данному факту полиция приступила к уголовному производству по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы сроком до пяти лет или лишением свободы до восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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