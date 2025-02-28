Для снижения мобилизационного возраста нужно заменить военное руководство, – Кротевич

Богдан Кротевич высказался о снижении мобилизационного возраста в Украине. По его мнению, об этом можно будет говорить, только когда сменится военное руководство.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Богдана Кротевича.

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Что сказал Кротевич о снижении мобилизационного возраста

Бывший боец "Азова" заявил: пока "будет такое командование", снижать мобилизационный возраст не стоит.

Я буду за снижение мобилизационного возраста, когда сменят военное командование. Изменят его прям нормально – не одного человека сменят, а оттуда весь совок просто уберут и уничтожат,

– четко сказал Кротевич.

Он пояснил: знает, как сейчас управляют войсками, поэтому может рекомендовать вступать только в Национальную гвардию.

"Там вы будете служить, там вы будете воевать, там вас защитят ваши командиры и командование Национальной Гвардии в том числе", – раскрыл мысль "Тавр".

И добавил: не следует забывать, что воюют Нацполиция и пограничники.

Напомним, в Украине обсуждают снижение мобилизационного возраста. Пока что решение не принято, но многие военные уверены, что это поможет выиграть войну.