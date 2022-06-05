Кровь и танцы на костях: в Варшаве протестовали против антиукраинской политики Орбана

Под посольством Венгрии в Варшаве устроили перформанс с имитацией крови в знак протеста относительно позиции Будапешта по поводу санкций против России и поддержки Киева.

В действе приняли участие десятки человек. Они пили вино и обливались им, радуясь благосостоянию от дешевой нефти и сэкономленным средствам.

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В чем заключалась задумка

Все происходило на фоне якобы трубопровода "Дружба", по которому вместо нефти символически текла украинская кровь. Отдельные участники акции играли роли:

премьера Венгрии Виктора Орбана,

президента России Владимира Путина,

патриарха РПЦ Кирилла.

Во время хепенинга активист с маской Орбана под венгерскую развлекательную музыку поощрял всех веселиться и пить вино, ведь Будапешт продолжает покупать дешевые российские энергоносители , несмотря на смерть и страдания украинцев. Он пригласил к действу своих друзей – лиц с масками Путина и Кирилла, которые вместе с ним веселились на празднике.

Все участники пили вино и обливались им, радуясь благосостоянию от дешевой нефти и сэкономленным средствам.

Свекольный сок на наряде участников перформанса символизировал кровь умирающих и несущих страдания от российской вооруженной агрессии украинцев, а кости, разбросанные между участниками хепенинга – танцы на костях украинского народа.

Пора показать миру настоящее лицо Орбана

Лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко подчеркнула, что это мероприятие очень важно, потому что уже давно нужно показать Европе и целому миру "настоящее лицо Орбана" и его политику.

Мы пили украинскую кровь, мы танцевали на костях, мы продавали недорого украинскую кровь, которая течет по нефтепроводу "Дружба". Собственно, такой мы видим сегодня политику Орбана,

– объяснила Панченко.

Она заметила, что во время перформанса "Орбан" занимался с "Путиным" и "Кириллом", заметив, что не удивительно, почему именно эти персонажи появились во время акции.

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За действом наблюдали многие люди, которые с украинскими флагами прибыли на акцию, а также представителей СМИ. Перформанс также вызвал интерес у венгерских дипломатов, которые из окна дипучреждения пытались фиксировать участников акции.

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Позиция Венгрии в войне России с Украиной

Венгрия долго блокировала введение шестого пакета санкций против России, предусматривавшего эмбарго на покупку странами ЕС российской нефти. Лишь после согласия на особые условия для Венгрии и ряда других стран по покупке российской нефти Будапешт согласился не блокировать санкции.

В то же время правительство Орбана неожиданно решило снова блокировать введение санкций, требуя вычеркнуть из санкционного списка главу РПЦ Кирилла . Шестой пакет был согласован только после вычеркивания Кирилла из санкционного списка.

Ранее Орбан также отказался предоставлять Украине оружие и территорию страны для транспортировки оружия из других стран. Венгерский премьер также подвергал сомнению преступления россиян в Буче и других регионах, отмечая, что они могут быть инсценированы.

Венгерский спикер парламента озвучил свое мнение относительно Владимира Зеленского . Ласло Кевер считает якобы у президента "психические проблемы". В Офисе Президента не заставили себя ждать с жестким ответом.

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