В крови Полякова обнаружили метадон и алкоголь,– Янченко о результате токсикологии
9 октября 2021 , 17:27Читати новину українською
Источник:фейсбук Галины Янченко
Нардеп Галина Янченко заявила, что Антон Поляков умер в результате реакции алкоголя и метадона. Эти вещества токсикологи вроде бы нашли в крови у политика.
Янченко обнародовала эту информацию 9 октября.
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Смерть Антона Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона. По моей информации, это показала токсикология,
– написала Янченко.
Что такое метадон?
Это наркотическое лекарственное средство, которое запрещено во всех странах мира. Вещество вызывает интоксикацию и зависимость. Поэтому основной угрозой от приема метадона является привыкание и передозировка.
Что известно о смерти Полякова
- Нардепа от депутатской группы "За майбутнє" 8 октября нашли мертвым в такси в Днепровском районе столицы. Перед смертью нардепа тошнило, а потом у него начались конвульсии.
- По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Политик выпивал, он имел около 1 промилле в крови.
- Правоохранители рассказывали, что нардеп перед трагедией поссорился с сожительницей, поэтому не хотел ехать домой.
- К слову, СМИ писали, что Анна Скороход и Антон Поляков жили вместе. Однако недавно якобы разошлись. 8 октября во время заседания Верховной Рады Скороход потеряла сознание после известия о смерти Полякова.