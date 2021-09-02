Круче фильмов Netflix: как украинский спецназ эвакуирует людей из Кабула

Спецназовцы ГУР в Кабуле выполнили сложнейшую операцию, чтобы эвакуировать людей. Наши военные рисковали собственными жизнями и сделали то, чего не смогли другие иностранные спецназовцы.

Международное сообщество отметило их мастерство и героизм. Недавно ГУР-овцы поделились эксклюзивными кадрами спасения людей из Афганистана.

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Миссия выполнима: украинские военные рисковали собой

Украина не имела своего миротворческого контингента в Афганистане. Впрочем, это не помешало достичь потрясающего результата. Украина заняла 8 место по количеству эвакуированных лиц среди стран Европы.

Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей с эвакуационного списка, спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. Ту территорию контролировали талибы, и от них можно ожидать чего угодно.

На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона по территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана",

– рассказали в ГУР.

Именно такой подход позволил быстро найти и забрать максимально возможное количество людей. Эвакуированные люди, признаются разведчики, были потрясены тем, что украинские спецназовцы пошли на личный риск.

В миссии отличились и пилоты, ведь работали в сложных условиях и в постоянной угрозе обстрела во время взлета.

Как ГУР эвакуировал людей: мощное видео

В ГУР подчеркнули, что именно украинский самолет был последним, что эвакуировал гражданское население. Все последующие авиасудна забирали военный контингент.

Российских военных не было даже заметно

В разведке Минобороны добавили: не понимают, как и кого эвакуировали военные России. Ведь ни в аэропорту, ни вокруг их совершенно не было видно. Между тем Украина доказала, что не кидает ни своих граждан, ни иностранцев, попавших в беду.

Эвакуация украинцев и иностранцев из Кабула: главное

В целом Украина за 2 недели своими самолетами вывезла более 600 человек из Афганистана.

Для этого наши силы использовали 1 военный и 2 гражданских самолета.

Первая эвакуация украинцев состоялась на следующий день после захвата власти талибами – 16 августа. Тогда украинский самолет забрал 80 человек. Украинцев на борту было только 10% – 8 человек.

22 августа эвакуировали 83 человека, из которых – 31 украинец. Вечером 23 августа эвакуировали 98 человек, из которых 79 – украинцы и их семьи.

65 афганцев, которых эвакуировала Украины, попросили убежища.

Полный текст публикации ГУР Минобороны Украины

Эксклюзивные кадры из эвакуационной миссии спецназовцев ГУР в Кабуле

Спасательная операция была осуществлена ​​сотрудниками Главного управления разведки МОУ при содействии МИД и при поддержке Офиса Президента Украины. Среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и другие, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

Несмотря на то, что Украина не имела своего миротворческого контингента в Афганистане нам удалось достичь ошеломленного результата – Украина заняла 8 место по количеству эвакуированных лиц среди европейских стран – эвакуированы более 700 человек.

Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей с эвакуационного списка спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона по территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана". Однако именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное количество людей согласованных эвакуации.

В миссии отличились и наши пилоты, ведь работали в сложных условиях и в постоянной угрозе обстрела во время взлета.

Эвакуированные люди были потрясены тем, что украинские спецназовцы пошли на личный риск, чтобы спасти гражданское население!