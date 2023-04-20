Круга под глазами, стрижка как в армию, – адвокат бьет тревогу из-за задержания подростка Россией

Россияне похищают украинских детей и уже в России отдают в приемные семьи. У детей забирают документы и не разрешают вернуться домой, в Украину.

Адвокат Катерина Бобровская на слушаниях в Конгрессе США рассказала, что россияне не пустили домой 17-летнего гражданина Украины из Мариуполя Богдана Ермохина. Его задержали российские спецслужбы. Эту информацию даже подтвердила уполномоченная по правам детей России Мария Львова-Белов, которая в Гааге уже имеет ордер на арест, пишет 24 канал.

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Что известно о задержании несовершеннолетнего Богдана в России

Адвокат рассказала, что Богдан обратился к ней за помощью, когда уже находился в России и получил приемную семью. Эта семья отобрала у него документы, постоянно давила психологически. Так что Богдан очень хотел вернуться в Украину.

Он пытался покинуть Россию и преодолел более 1000 километров. Однако на границе его остановили российские спецназовцы и доставили в следственный комитет на допрос,

– рассказала адвокат.

Далее украинского подростка из Мариуполя использовали для съемок в пропагандистских сюжетах на российском телевидении.

"Когда увидела сюжет с ним уже после задержания, заметила значительные перемены – темные круги под глазами и измененная прическа – его подстригли как для службы в армии", – рассказала Екатерина Бобровская.

По ее словам, рассказы Богдана на росТВ не соответствовали действительности. Вероятно, его запугивали, чтобы он говорил то, что они хотели.

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Как Богдан должен был вернуться в Украину

Адвокат рассказала, что они знали – у Богдана нет документов, поэтому изготовили ему нужные для возвращения домой бумаги.

Когда он отправился с точки А, я выехала к нему на встречу. И также была остановлена российскими спецслужбами. На следующий день я узнала, что Богдана задержали,

– рассказала Екатерина Бобровская.

Она подытожила, что преступления России – системные и распространены на временно оккупированных территориях, они свидетельствуют о тотальной направленной операции по депортации украинских детей. Богдан и дальше находится в России.

Екатерина Бобровская призвала международное сообщество объединиться, принять меры по усилению давления на Россию и добиться возвращения всех вынужденно перемещенных украинских детей.

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Что известно об истории Богдана Ермохина

Так называемая уполномоченная по правам детей России Мария Львова-Белова 4 апреля рассказала, что российские силовики задержали подростка из Мариуполя, который хотел вернуться в Украину через Беларусь.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека объяснил, что это очередная история, когда россияне сами признались в совершенном преступлении. Также Дмитрий Лубинец рассказал, что у Богдана в Украине есть сестра.

Следует заметить, что этот юноша имеет гражданство Украины. Поэтому, принудительное перемещение его на территорию страны-агрессора не "спасение", как это замечает Львова-Белова, а преступление,

– заметил омбудсмен.

Он добавил, что такие действия россиян – публичное признание в похищении украинских детей. Чиновник убежден, что виновные понесут наказание.

Дмитрий Лубинец заверил, что они будут обращаться в компетентные органы.