Круглосуточный домашний арест: Паше "Мерседесу" избрали меру пресечения

Прокуроры настаивали, чтобы суд отправил Пашу "Мерседеса" под круглосуточный арест. 1 апреля ему таки избрали меру пресечения.

Вечером 1 апреля Шевченковский суд избрал меру пресечения митрополиту УПЦ МП Паше "Мерседесу", которому СБУ объявила о подозрении.

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Митрополиту УПЦ МП таки избрали меру пресечения

Поздним вечером суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил Паше "Мерседесу" меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 дней с обязательством носить электронный браслет.

Hromadske сообщает, что домашний арест будет производиться по месту регистрации митрополита – в селе Вороньков Киевской области. Сам Павел утверждает, что там нет связи, света и даже "негде ночевать".

Заметим, что, кроме этого, прокуратура просила запрет соцсетей, чтобы одиозный священнослужитель не записывал обращения к верующим.

Судьи принимал решение в совещательной комнате

В 20:31 Hromadske сообщило, что Шевченковский районный суд города Киева избрал меру пресечения для митрополита Украинской православной церкви в виде круглосуточного домашнего ареста на 2 месяца. Информацию об аресте Павла Лебедя подтвердило и издание LB.ua, уточнив, что ему запретили общаться с верующими.

Однако впоследствии Hromadske опровергло свое предыдущее сообщение и извинилось за ошибку. Тогда же Суспильне сообщило, что по состоянию на 20:50 Шевченковский суд еще не принял решение об избрании меры пресечения митрополиту УПЦ МП Паше "Мерседесу" и ушел в совещательную комнату.

В 21:23 корреспондентка Суспильного из зала суда окончательно сообщила, что суд избрал меру пресечения "Мерседесу".

УПЦ МП пыталась перенести заседание суда

1 апреля СБУ вручила Паше "Мерседесу" подозрение по двум статьям уголовного кодекса: разжигание межрелигиозной розни (статья 161 УКУ) и распространение материалов, оправдывающих российскую агрессию (статья 436-2 УКУ). А во время обыска в его доме нашли портреты из янтаря, драгоценности и золота.

В тот же день по ходатайству прокуратуры Шевченковский суд Киева начал избирать митрополиту меру пресечения. Впоследствии ему вроде бы стало плохо. Тогда суд объявил перерыв в заседании и перенес его на 3 апреля, однако начал решать вопрос о принудительном поводе "Мерседеса" в суд.

Адвокат обвиняемого сообщал, что "Мерседес" проходит обследование в больнице, а принудительный привод – это давление. Но к вечеру Шевченковский райсуд Киева согласовал принудительный повод митрополита УПЦ МП на заседание по избранию ему меры пресечения. Заседание продлилось 1 апреля в 18:30.