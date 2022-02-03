Крупнейшее со времен Холодной войны, – Столтенберг о перебросе войск России в Беларусь
Источник:ТАСС
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что наращивание Россией войск в Беларуси является крупнейшими со времен Холодной войны. Поэтому он в очередной раз призвал Кремль к деэскалации.
Россия стягивает в Беларусь и новейшие виды вооружения. Йенс Столтенберг подчеркнул, что все это происходит на фоне учений ядерных сил России в середине февраля 2022 года.
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Россия продолжает наращивать силу
Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия продолжает наращивать военную силу на границах с Украиной. Сейчас там находится более 100 тысяч военных. Количество боевых частей генсек НАТО оценил в 30 тысяч человек.
В течение последних дней мы видели значительное движение российских сил в Беларусь. Это крупнейшее развертывание российских сил там со времен Холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тысяч человек, подразделений спецназа, новейших истребителей, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения "Искандер" и комплексов ПВО С-400,
– заявил Столтенберг.
Генсек НАТО положительно отреагировал на решение США перебросить дополнительные силы в Россию и Беларусь. В то же время он призвал Россию к переговорам однако Столтенберг уточнил, что нерасширение НАТО Альянс обсуждать не будет.
Угроза вторжения России в Украину: последние новости
- На фоне российской угрозы США решили увеличить количество своих военных в Европе, в частности в Польше, Румынии и Германии. В Кремле это назвали "угрозой".
- Из-за напряженности между Украиной и Россией лидеры иностранных государств проводят переговоры. В Украину уже приезжали с официальным визитом премьер-министры Нидерландов, Польши и Великобритании. Также в Киев прилетел президент Турции.
- В то же время президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц планируют визиты в Москву, чтобы вести переговоры с Путиным.
- Россия перебросила зенитные ракетные комплексы С-400 с Дальнего Востока в Беларусь. Их разместили на полигонах под Брестом.
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