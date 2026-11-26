Спецпосланник США Джаред Кушнер объявил об обмене пленными между Украиной и Россией перед зимними праздниками. По его словам, тысячи людей смогут вернуться домой в рамках крупнейшей гуманитарной операции за всю войну.

О деталях предстоящего возвращения людей спецпосланник рассказал в интервью медиагруппе Axel Springer в подкасте MD MEETS. Он пояснил, что проведение большой гуманитарной операции по освобождению пленных было главной целью трехсторонних контактов с участием Соединенных Штатов. Спецпосланник также заверил, что Вашингтон действует согласованно с союзниками и не будет принимать решений за спиной Киева или европейских партнеров.

Как готовят рекордный обмен

Кушнер не озвучил конкретной даты и общего количества пленных, однако связал договоренности с трехсторонними переговорами в Абу-Даби, которые состоялись в начале ноября. Американский переговорщик отметил, что представители государства-агрессора в конце концов согласились на многосторонний диалог.

Целью трехсторонней встречи было прежде всего выяснить, сможем ли мы осуществить большой гуманитарный обмен пленными, который состоится совсем скоро, перед праздниками, и станет крупнейшим обменом за всю войну,

– подчеркнул Кушнер.

Освобождение людей будет происходить волнами, поскольку вернуть всех за один раз организационно сложно. Глава Офиса президента Кирилл Буданов ранее отмечал, что первый этап может состояться уже в конце ноября или в начале декабря, а процесс разделят на группы по несколько сотен бойцов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что окончательные списки еще согласовываются, а численность может составить от 1200 до 1500 человек с каждой стороны или даже больше. По словам омбудсмена, безусловным приоритетом Украины остается освобождение тяжелораненых и тяжелобольных пленных. До сих пор самой крупной операцией считался обмен в мае 2025 года по формуле "1000 на 1000".

Ранее сообщалось, что переговорные группы согласовывают даты, а Координационный штаб готовит масштабный формат обмена. Также продолжается работа над организацией гуманитарных миссий по эвакуации я гражданских лиц из временно оккупированных районов Херсонской области и Запорожья.