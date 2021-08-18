Ангела Меркель во время своего визита в Москву планирует обсудить с Владимиром Путиным темы Украины и Афганистана. Кроме того, на повестке дня может быть вопрос Беларуси.

Официальный представитель правительства Штеффен Зайберт во время брифинга раскрыл детали предстоящей встречи президента России Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В частности, он обнародовал приоритетные темы.

Заметьте Все знают, что Путин является убийцей, – "слуга" Беленюк согласился с Байденом

Будет идти речь о крупных международных темах: о конфликте на востоке Украины, для решения которого Россия может сделать больше, чем делает, о Беларуси,

– отметил Зайберт.

Кроме того, он отметил, что не обойдут тему Афганистана.

Визит Меркель в Москву: главное

О визите Меркель в Москву сообщили 13 августа.

В российскую столицу канцлер прибудет 20 августа.

В Кремле подчеркнули, что политики обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества стран в различных сферах.

Далее Меркель отправится в Киев

Украинскую столицу канцлер Германии посетит 22 августа. Однако пока неизвестно, примет ли она участие в саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа.

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила: "у нее (Меркель – 24 канал) все расписано по часам. Она не может оставаться так, как она хочет, несмотря на успешность визита".