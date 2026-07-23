В Чехии разбился военный вертолет: есть погибший и раненые

На военной авиабазе в Чехии разбился армейский вертолет UH-1Y Venom. Причины авиакатастрофы пока неизвестны.

Об этом сообщает AP.

Что известно о крушении вертолета?

По данным чешских СМИ, инцидент произошел на 22-й вертолетной авиабазе в Намешт-над-Ославой, где разбился вертолет Venom. На месте аварии уже работают спасатели и другие службы, а медики доставляют пострадавших в больницы.

Как сообщило руководство Чешской армии в соцсети Х, на борту находились пять военнослужащих. Представитель службы скорой помощи Петр Яначек рассказал изданию Novinky, что один человек не выжил после крушения армейского вертолета, еще нескольких пациентов доставили в больницы наземным и воздушным транспортом.

К слову. Чешская армия имеет восемь вертолетов UH-1Y Venom и четыре вертолета AH-1Z Viper. Это машины с 85% общих компонентов, что упрощает их техническое обслуживание. Приобретение 12 американских вертолетов было одобрено еще в ноябре 2019 года. UH-1Y Venom – двухдвигательный многоцелевой вертолет, способный перевозить до 12 человек. Его также можно вооружить пулеметами, роторными пулеметами и ракетами класса "воздух-поверхность". Первый прототип поднялся в небо в 2001 году.

Последние авиакатастрофы в мире с участием вертолетов

28 июня в Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяного гиганта Aramco. Авиакатастрофа произошла вблизи Рас-Тануры, поэтому погибли все 14 человек, находившиеся на борту. Причины аварии пока неизвестны, ведется расследование.

14 июня в Бразилии столкнулись два вертолета, в результате чего погибли шесть человек. По данным местных СМИ, среди жертв были американский певец Оливер Три и аргентинский блогер Гаспи. Причины авиакатастрофы в настоящее время устанавливают правоохранительные органы.

22 марта в Катаре во время учебного полета разбился военный вертолет. В результате авиакатастрофы погибли все семь человек на борту, среди них – военные Катара, турецкий офицер и двое сотрудников оборонной компании Aselsan. Предполагаемой причиной аварии называют техническую неисправность.