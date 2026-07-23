Про це пише AP.

Що відомо про падіння гелікоптера?

За даними чеських ЗМІ, інцидент стався на 22-й вертолітній авіабазі у Намєшт-над-Ославою, де розбився гелікоптер Venom. На місце аварії вже працюють рятувальники та інші служби, а медики доправляють постраждалих до лікарень.

Як повідомило керівництво Чеської армії у соцмережі Х, на борту перебували п'ятеро військовослужбовців. Речник швидкої допомоги Петр Яначек розповів виданню Novinky, що одна людина не вижила після аварії армійського гелікоптера, ще кількох пацієнтів доставили до лікарень наземним і повітряним транспортом.

До слова. Чеська армія має вісім гелікоптерів UH-1Y Venom і чотири гелікоптери AH-1Z Viper. Це машини з 85% спільних компонентів, що спрощує їхнє технічне обслуговування. Придбання 12 американських гелікоптерів схвалили ще в листопаді 2019 року. UH-1Y Venom – двомоторний багатоцільовий гелікоптер, який може перевозити до 12 людей. Його також можна озброїти кулеметами, роторними кулеметами та ракетами класу "повітря-поверхня". Перший прототип піднявся в небо у 2001 році.

Останні авіакатастрофи у світі за участю гелікоптерів

28 червня у Саудівській Аравії розбився гелікоптер нафтового гіганта Aramco. Авіакатастрофа сталася поблизу Рас-Танури, внаслідок чого загинули всі 14 людей на борту. Причини аварії поки невідомі, триває розслідування.

14 червня у Бразилії зіткнулися два гелікоптери, внаслідок чого загинули шестеро людей. За даними місцевих медіа, серед жертв були американський співак Олівер Трі та аргентинський блогер Гаспі. Причини авіакатастрофи наразі встановлюють правоохоронці.

22 березня у Катарі під час навчального польоту розбився військовий гелікоптер. Унаслідок авіакатастрофи загинули всі семеро людей на борту, серед них – військові Катару, турецький офіцер і двоє співробітників оборонної компанії Aselsan. Попередньою причиною аварії називають технічну несправність.