Авиакатастрофа в Ивано-Франковской области: посольство США отреагировало на трагедию
Источник:посольство США в Украине
Посольство США отреагировало на авиакатастрофу на Ивано-Франковщине, где погиб известный летчик Игорь Табанюк и 3 пассажира. Там выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Соответствующее сообщение появилось на сайте посольства США. Трагедия случилась 28 июля возле села Шепаровцы, неподалек Коломыи.
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Полосольство США отреагировало на трагедию в Ивано-Франковской области
Посольство США выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших вчера в результате авиакатастрофы в селе Шепаровцы,
– рассказали в посольстве.
Там также пояснили, что предоставляют всю необходимую помощь семьям американцев, потерявших жизнь в результате этой авиакатастрофы.
28 июля стало известно, что в авиакатастрофе на Ивано-Франковщине со спортивным легкомоторным самолетом погибли 4 человека. Кроме известного пилота Игоря Табанюка, на борту было 3 туристов – двое граждан США и гражданин Великобритании.
Известны имена погибших на Ивано-Франковщине:
- Амрам Фромовиц (США)
- Герш Вайс (Великобритания)
- Элиэзер Бриль (США).
Все они хасиды и принадлежали к Объединенной еврейской общине Украины. Всем хасидам было по 20 лет.
Коротко об авиакатастрофе на Ивано-Франковщине
- 28 июля 2021 года в селе Шепаровцы Ивано-Франковской области разбился спортивный самолет WT-10 Advantic.
- Он упал на жилой дом, в котором находились 3 человека. Хозяйка дома и ее дети выжили. Они услышали звук удара и выбежали на улицу за считанные мгновения до взрыва.
- К сожалению, все, кто находились на борту самолета – погибли. WT-10 Advantic управлял Игорь Табанюк – пилот с примерно 40-летним опытом. В авиакатастрофе в 2013 году погиб сын известно летчика.
- Телеведущий Дмитрий Комаров рассказал, что он всю свою жизнь посвятил авиации.