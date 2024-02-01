Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Украина нуждается в дальнобойном оружии. И немецкие крылатые ракеты Taurus чрезвычайно пригодились бы Силам обороны.

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Германия действительно много помогает Украине

Как отметил Мусиенко, все же не стоит обвинять Германию в том, что они слабо помогают Украине. Там увеличили военную помощь для Украины на 2024 год вдвое. Но было бы замечательно продемонстрировать пример другим государствам и таки передать крылатые ракеты Taurus.

Обратите внимание! Министр обороны Германии Борис Писториус недавно комментировал вопрос передачи Украине Taurus. К сожалению, он заявил, что это требует "тщательного рассмотрения".

Есть надежда, что канцлер Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном снова посетят Киев. Было бы хорошо, если бы Макрон объявил о дополнительных поставках ракет SCALP. А на этом фоне Шольц бы подтвердил поставки Taurus. Но пока нет таких сигналов.

Силам обороны Украины нужны эти ракеты. Они были бы эффективными для ударов по военным объектам оккупантов в Крыму.

Taurus нам нужны для кампании в Крыму. Прежде всего они помогут развить наши успехи в Крыму. Этих ракет нам очень не хватает,

– сказал Мусиенко.

Военная помощь от Германии: коротко