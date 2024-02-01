Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Україна потребує далекобійної зброї. І німецькі крилаті ракети Taurus надзвичайно згодилися б Силам оборони.
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Німеччина дійсно багато допомагає Україні
Як наголосив Мусієнко, все ж не варто звинувачувати Німеччину в тому, що вони слабо допомагають Україні. Там збільшили військову допомогу для України на 2024 рік удвічі. Але було б чудово продемонструвати приклад іншим державам та таки передати крилаті ракети Taurus.
Є сподівання, що канцлер Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном знову відвідають Київ. Було б добре, якби Макрон оголосив про додаткове постачання ракет SCALP. А на цьому тлі Шольц би підтвердив постачання Taurus. Але наразі поки немає таких сигналів.
Силам оборони України потрібні ці ракети. Вони були б ефективними для ударів по військових об'єктах окупантів в Криму.
Taurus нам потрібні для кампанії в Криму. Насамперед вони допоможуть розвинути наші успіхи в Криму. Цих ракет нам дуже не вистачає,
– сказав Мусієнко.
Військова допомога від Німеччини: коротко
- Напередодні засідання Євроради 1 лютого Шольц заявив, що Київ потребує збільшення військової допомоги. Він закликав інші держави працювати над посиленням підтримки.
- Наприкінці 2023 року Німеччина анонсувала потужний пакет допомоги на 2024 рік. Туди увійшли системи ППО IRIS-T, "Гепарди", додаткові артилерійські системи разом з 230 тисячами боєприпасів, додаткові БМП тощо.
- Нещодавно Велика Британія, за даними ЗМІ, запропонувала компроміс Німеччині щодо передачі Taurus. Лондон готовий передати власні крилаті ракети Україні за умови, якщо Берлін передасть Taurus Лондону.