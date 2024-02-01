Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Україна потребує далекобійної зброї. І німецькі крилаті ракети Taurus надзвичайно згодилися б Силам оборони.

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Німеччина дійсно багато допомагає Україні

Як наголосив Мусієнко, все ж не варто звинувачувати Німеччину в тому, що вони слабо допомагають Україні. Там збільшили військову допомогу для України на 2024 рік удвічі. Але було б чудово продемонструвати приклад іншим державам та таки передати крилаті ракети Taurus.

Зверніть увагу! Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус нещодавно коментував питання передачі Україні Taurus. На жаль, він заявив, що це потребує "ретельного розгляду".

Є сподівання, що канцлер Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном знову відвідають Київ. Було б добре, якби Макрон оголосив про додаткове постачання ракет SCALP. А на цьому тлі Шольц би підтвердив постачання Taurus. Але наразі поки немає таких сигналів.

Силам оборони України потрібні ці ракети. Вони були б ефективними для ударів по військових об'єктах окупантів в Криму.

Taurus нам потрібні для кампанії в Криму. Насамперед вони допоможуть розвинути наші успіхи в Криму. Цих ракет нам дуже не вистачає,

– сказав Мусієнко.

Військова допомога від Німеччини: коротко